Napoli, Lukaku continua a inviare segnali ad Allegri. E De Laurentiis si traveste da scout ai Mondiali  

Il legale del centravanti ha mandato un altro messaggio distensivo al club e al nuovo allenatore, intanto il presidente dei partenopei potrebbe seguire il Belgio contro l’Iran a Los Angeles

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Romelu Lukaku continua a inviare messaggi al Napoli e a Massimiliano Abllegri, facendo capire di voler restare in azzurro: intanto Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles per seguire i Mondiali e domenica potrebbe vestire i panni dello scout e seguire dal vivo Big Rom e Kevin De Bruyne in Belgio-Iran.

Napoli, futuro incerto per Lukaku

Romelu Lukaku è tornato, lo ha fatto capire nelle amichevoli pre-Mondiali e, soprattutto, nella partita d’esordio del Belgio alla Coppa del Mondo contro l’Egitto, gara che la nazionale di Rudi Garcia ha recuperato grazie ad un’autorete propiziata proprio da Big Rom. Se i Mondiali sono il presente di Lukaku, il suo futuro resta incerto: il Napoli ha bisogno di ridurre il monte ingaggi e il centravanti, che pesa sulle casse del club con quasi 8 milioni di euro netti di stipendio, è uno degli indiziati per il “taglio” nel mercato estivo.

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Il segnale al Napoli e ad Allegri

Lukaku, però, non ha alcuna intenzione di andarsene da Napoli, almeno al momento. Dopo la rottura di fine marzo, quando Big Rom non rientrò dal Belgio per continuare a curare il suo infortunio in patria, l’attaccante ha mandato segnali distensivi alla società partenopea. E ieri sera, per bocca del suo legale Sebastien Ledure, ha mandato un nuovo messaggio al Napoli. “Romelu ha un contratto col Napoli per un’altra stagione, a lui piace stare a Napoli e giocare al Napoli”, ha dichiarato l’avvocato di Lukaku a Stile Tv.

Ledure ha anche fatto intendere che il suo assistito gradirebbe lavorare con Massimiliano Allegri, nuovo tecnico degli azzurri. “Lukaku ha buoni rapporti con tanta gente del calcio”, ha detto l’agente quando gli è stato chiesto di Allegri.

De Laurentiis ai Mondiali

La sensazione è che il Napoli inserirà Lukaku nei suoi piani soltanto se avrà la garanzia che l’attaccante si è completamente ripreso dall’infortunio muscolare dello scorso agosto. In questo senso, potrebbe essere decisivo il viaggio di Aurelio De Laurentiis negli Stati Uniti: il presidente è volato a Los Angeles per assistere a qualche gara dei Mondiali e guarda caso domenica il Sofi Stadium di Inglewood, sobborgo della metropoli californana, ospiterà proprio la seconda gara del Belgio, impegnato contro l’Iran (fischio d’inizio alle ore 20 italiane).

ADL si veste da scout per Belgio-Iran

Secondo Repubblica, l’idea di De Laurentiis è proprio quella di assistere dal vivo alla gara della nazionale di Rudi Garcia: di fatto, il presidente del Napoli si trasformerà in scout per osservare e giudicare le prestazioni di Lukaku e Kevin De Bruyne, altro azzurro il cui futuro resta incerto. Considerando quanto ADL sia in grado di influenzare le strategie del Napoli sul mercato, è probabile che Belgio-Iran si trasformi in un vero e proprio esame per Big Rom e KDB: superarlo con una prova convincente significherebbe assicurarsi un altro anno in azzurro.