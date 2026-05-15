Napoli, Lukaku ha avuto ragione: ai Mondiali col Belgio, per Garcia meglio lui infortunato che Openda della Juventus

Big Rom è stato convocato nonostante sia ancora lontano dalla migliore condizione dopo il lungo stop per infortunio. L’esclusione dell’ex Lipsia un problema per i bianconeri

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Alla fine ha avuto ragione Romelu Lukaku: nonostante debba ancora recuperare la migliore condizione fisica dopo il lungo infortunio, Big Rom è stato convocato dal Belgio per i Mondiali 2026. Il c.t. Rudi Garcia ha preferito puntare su di lui, nonostante la riatletizzazione da compiere, piuttosto che su Lois Openda, grande delusione stagionale della Juventus.

Napoli, Lukaku ai Mondiali

Ha litigato col Napoli e ha deluso il suo mentore Antonio Conte, ma alla fine Romelu Lukaku ha avuto ragione: il Belgio l’ha inserito tra i convocati dei Mondiali 2026 nonostante Big Rom sia ancora alle prese con il recupero dall’infortunio che, di fatto, gli ha fatto saltare quasi interamente la stagione della squadra partenopea. Alla fine, dunque, il c.t. Rudi Garcia ha premiato gli sforzi del centravanti, attualmente in patria per recuperare la piena condizione fisica.

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Belgio, la scommessa del c.t. Garcia

“È guarito, ma ha un ritardo di condizione”, ha spiegato Garcia, aggiungendo di aver di fatto scommesso sul recupero di Lukaku senza avere la certezza che il centravanti sarà effettivamente disponibile per le prime gare di Mondiali. “La sfida è rimetterlo in forma – ha continuato il c.t. del Belgio – Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Si sta già allenando qui a Tubeke per recuperare al meglio. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima”.

Lukaku meglio di Openda

A dirla tutta, Garcia ha preferito convocare un Lukaku ancora sulla via del recupero piuttosto un Lois Openda sano e arruolabile. L’attaccante ex Lipsia, grande delusione della stagione della Juventus, è stato escluso dalla lista dei convocati proprio per fare spazio a Big Rom. A spiegarlo è stato lo stesso c.t. del Belgio: “Non potevo chiamare due attaccanti fuori ritmo”, ha dichiarato Garcia.

Un problema per la Juventus

A fare la differenza, ovviamente, anche il diverso status dei due giocatori all’interno della nazionale belga: Lukaku, che come Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois disputerà la sua quarta Coppa del Mondo, è il 5° giocatore per presenze nella storia del Belgio e il suo miglior marcatore di sempre (89 gol). Openda ha collezionato finora 33 presenze e 3 gol con la maglia dei Diavoli Rossi, con cui non ha mai realmente convinto.

L’assenza di Openda dai convocati rappresenta un problema per la Juventus anche in ottica mercato: la vetrina dei Mondiali avrebbe potuto aiutare i bianconeri a trovare un acquirente per l’attaccante, ormai fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Belgio: i convocati per i Mondiali 2026

Questa la lista completa dei convocati del Belgio per i Mondiali: