Napoli, Lukaku, muore il padre e il bomber piange sui social: i messaggi dei compagni

A 58 anni scompare il genitore del bomber del Napoli, ex nazionale congolese che si trasferì poi a giocare in Belgio: il messaggio straziante sul web

E’ davvero un momento difficile per Romelu Lukaku, il bomber del Napoli è fermo da tempo per la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra riportata in amichevole prima dell’inizio del campionato ma oggi ha ricevuto una notizia assai più grave, ovvero la morte dell’adorato papà.

La riabilitazione di Lukaku

Lukaku in questi giorni si trova a Bruxelles, dove sta lavorando sodo con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, il bomber vuol bruciare le tappe per tornare al meglio prima della data prevista, che sarebbe a metà dicembre ovvero tra due mesi e mezzo.

La morte del padre

Intanto però è arrivata la notizia della scomparsa del padre, Roger Lukaku, ex calciatore. L’attaccante azzurro ha tolto tutte le foto dal proprio profilo Instagram e ne ha lasciata solo una quella di lui bambino con il padre, e a corredo ha scritto un messaggio davvero toccante corredato da due stories che lo ritraggono col genitore: “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa. Sapevi proteggermi e guidarmi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie di tutto Roger Menama Lukaku. Vieux Roy (per i suoi amici). Mon Papa”.

I messaggi dei compagni

In pochi minuti la notizia è diventata di dominio pubblico al Napoli e tra i primi a mandare messaggi di condoglianze e vicinanza al giocatore ci sono stati i compagni Rrahmani, Beukema, Juan Jesus e lo spekaer del Maradona Decibel Bellini.

La carriera di Lukaku senior

Roger Menama Lukaku (nato il 6 giugno 1967 nello Zaire) è stato un ex calciatore congolese che ha giocato come attaccante. Nel corso della sua carriera, ha giocato per KV Oostende, KV Mechelen e Germinal Ekeren. Ha iniziato a giocare a calcio per il Vita Sports, una squadra locale, prima di trasferirsi all’Africa Sports d’Abidjan. Nel 1990, all’età di 23 anni, Roger Lukaku ha iniziato la sua carriera in Belgio. Nel 1996 giocò per la squadra turca del Gençlerbirligi SK, ma tornò in Belgio dopo una sola stagione per giocare con il KV Mechelen per poi smettere a 32 anni. Lukaku giocò per la nazionale di calcio dello Zaire nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo1994 e partecipò anche alle finali della Coppa d’Africa del 1994 e del 1996.