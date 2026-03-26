Napoli, Lukaku cambia idea e resta in Belgio contro il parere del club: c’entra l’assenza di Conte?    

Il centravanti aveva scelto di lasciare il ritiro della sua Nazionale e tornare in Italia, invece continuerà ad allenarsi individualmente a Bruxelles

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Romelu Lukaku non tornerà a Napoli, come deciso dopo aver lasciato il ritiro del Belgio a Bruxelles, ma resterà ad allenarsi da solo in patria: una scelta non condivisa col club partenopeo e che potrebbe essere dovuta all’assenza a Castelvolturno di Antonio Conte.

Lukaku non torna a Napoli

Dopo aver detto no al Belgio, Romelu Lukaku fa lo stesso anche col Napoli. Il centravanti sarebbe dovuto rientrare oggi in Italia dopo aver scelto di lasciare il ritiro della sua nazionale, una decisione dovuta al fatto che Big Rom non si sentisse ancora in una forma adatta a dare il suo contributo alla causa dei Diavoli Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, però, Lukaku avrebbe poi cambiato idea, preferendo continuare ad allenarsi da solo a Bruxelles.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Decisione non condivisa dal Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli non ha condiviso la scelta di Lukaku: il club partenopeo si aspettava che l’attaccante si presentasse stamattina al centro sportivo di Castelvolturno per partecipare all’allenamento insieme ai compagni di squadra non impegnati con le proprie nazionali durante la sosta. Lukaku ha invece deciso di andare per la sua strada e continuare da solo, in patria, il suo programma di riatletizzazione post-infortunio.

C’entra l’assenza di Conte?

Il sospetto è che Lukaku, dopo aver annunciato in un primo momento il suo rientro a Napoli, abbia cambiato idea a causa dell’assenza a Castelvolturno di Antonio Conte: come già accaduto durante la sosta di campionato dello scorso novembre, infatti, il tecnico dei partenopei si è preso una vacanza ed è tornato a Torino, affidando gli allenamenti di questa settimana al secondo Cristian Stellini.

La domanda è se Lukaku abbia o meno informato Conte della sua decisione: di sicuro la scelta di Big Rom apre uno scenario nuovo nei rapporti tra l’attaccante, l’allenatore e il Napoli, in fondo dalla scorsa stagione il belga è il leader morale dello spogliatoio, il vero uomo squadra.

Il contratto e il rapporto col Napoli

Il no al rientro a Napoli rappresenta la prima vera crepa nel rapporto tra Lukaku e la società di Aurelio De Laurentiis, soggetti che a fine stagione saranno chiamati a risolvere il delicato problema riguardante il contratto del giocatore, in scadenza nel 2027: Big Rom è il calciatore con lo stipendio più alto di un Napoli che ha annunciato di voler abbassare il monte ingaggi e che, a causa del suo infortunio e dell’affermazione di Rasmus Hojlund, ha già dimostrato di poter essere competitivo anche senza di lui.