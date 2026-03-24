Napoli, Lukaku non è pronto neppure per il Belgio: come sta davvero Big Rom? I dubbi sul futuro con Conte

L’attaccante ha deciso di abbandonare il ritiro della nazionale e di continuare ad allenarsi a Castelvolturno: una scelta di cuore che non cancella le perplessità sulla permanenza in azzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Romelu Lukaku ha detto no al Belgio: il centravanti ha scelto di abbandonare il ritiro della sua nazionale a Bruxelles e di tornare ad allenarsi col Napoli. Una scelta anche di fedeltà al club, ma che non cancella i dubbi sulle condizioni di Big Rom e sul suo futuro nella squadra di Antonio Conte.

Lukaku non si sente pronto per il Belgio

Il Belgio che parteciperà alle amichevoli con Stati Uniti e Messico non potrà ancora contare su Romelu Lukaku. Dopo essere stato convocato dal c.t. Rudi Garcia ed essere volato in ritiro a Bruxelles con la sua nazionale, Big Rom ha deciso di rientrare a Napoli per continuare ad allenarsi a Castelvolturno: lo ha comunicato lo stesso club azzurro con una nota ufficiale.

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“Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica”, si legge nella nota della società partenopea, poi confermata anche dall’ufficio stampa della Federcalcio belga: “Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica – annuncia il comunicato – . La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna”.

La condizione di Lukaku

Quella di Lukaku va letta come una scelta di cuore nei confronti del Napoli, club che, come ammesso dallo stesso attaccante, lo ha salvato da un momento difficile: “Prima di arrivare a Napoli ero morto”, disse Big Rom dopo il gol partita segnato a Verona, l’unico della sua tribolata stagione. Ma la decisione di Lukaku è anche quella di un campione ormai maturo, che sa di essere ancora lontano dalla sua versione migliore. Dall’infortunio al retto femorale sono passati ormai 7 mesi, ma Lukaku non è ancora riuscito a ritrovare sé stesso, nonostante l’enorme impegno in allenamento.

Il paradosso di Lukaku nel Napoli

Paradossalmente, Lukaku paga la situazione di un Napoli tornato inaspettatamente in corsa per lo scudetto anche grazie al suo unico gol. Dopo un infortunio come il suo, un giocatore della sua stazza avrebbe bisogno non solo di correre in allenamento, ma anche di ritrovare il ritmo partita con un minutaggio sempre più ampio. Minutaggio che però Antonio Conte non può garantirgli, perché impegnato a battagliare con Inter e Milan, e che neanche ha bisogno di concedergli, grazie al rendimento e all’energia dell’infaticabile Rasmus Hojlund.

I dubbi sul futuro con Conte

In questa situazione, per Lukaku si profila un finale di stagione da riserva pura, relegata a giocare i minuti finali a vittoria acquisita o a essere mandata in campo come mossa della disperazione quando c’è il risultato da recuperare, come accaduto a Verona. Per tornare sé stesso, però, Lukaku ha bisogno di altro. Aggiungiamoci il fatto che il belga è il giocatore che pesa di più sul monte ingaggi, con i suoi 6 milioni di euro netti, ed ecco perché proprio Lukaku sia il principale indiziato a lasciare il Napoli a fine stagione tra i big che compongono la rosa.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un suo possibile ritorno in patria, all’Anderlecht. La sensazione è che, alla fine, a decidere sarà ancora Conte, che con Lukaku vanta un rapporto speciale: sarà il tecnico a scegliere se privarsi di Big Rom o magari se chiedergli di restare con un ingaggio e un ruolo diverso, non più da leader tecnico – come fu nella scorsa stagione, quella del 4° scudetto – ma soltanto morale di un gruppo che, nonostante l’infortunio e i problemi di quest’anno, continua a guardare a Romelu come ad un riferimento assoluto.