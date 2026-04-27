Napoli, Lukaku rompe il silenzio e risponde a Conte sui social: il Mondiale la soluzione al rebus sul futuro

Romelu Lukaku esce dal silenzio in cui si è chiuso dopo la rottura col Napoli e con Antonio Conte: in una storia su Instagram il centravanti belga ha pubblicato una frase che pare una risposta all’attacco subito dal suo allenatore. Intanto continua ad allenarsi: la partecipazione al Mondiale a questo punto è decisiva per risolvere il rebus sul suo futuro.
Napoli, Lukaku esce dal silenzio
Era quasi ovvio che un personaggio dal carattere di Romelu Lukaku non potesse restare in silenzio ancora a lungo mentre a Napoli infuria la polemica sulla frattura apertasi con il club e con Antonio Conte. Big Rom ha scelto i social per replicare al suo allenatore, che in occasione della partita con la Cremonese si era detto deluso per il comportamento del belga, neanche passato a parlargli durante la sua breve visita a Napoli della scorsa settimana.
Una replica, quella di Lukaku, fatta di poche parole e dal significato non esattamente esplicito, ma che risulta piuttosto chiara per chi ha seguito l’involuzione del rapporto tra l’attaccante belga e il club partenopeo.
La Instagram story di Lukaku
“Proteggere la tua pace non è egoismo. È necessario”, ha postato Lukaku in una Instagram story: parole scritte in bianco su un fondo nero, per evidenziarne il peso. Parole con cui Big Rom sembra voler giustificare il suo comportamento: la scelta di non rientrare a Napoli dopo la sosta per le nazionali di fine marzo, senza informare il club, per poter continuare a lavorare con i propri preparatori sulla sua forma fisica. Una scelta “necessaria”, secondo quanto scrive Lukaku su Instagram, presa per proteggere sé stesso. E il suo futuro.
Lukaku punta tutto sui Mondiali
Se il centravanti ha scelto di rompere col Napoli è infatti perché ritiene che quella fosse il modo migliore per ritrovare la migliore condizione e riuscire a essere convocato dal Belgio per i prossimi Mondiali. Così facendo, però, Lukaku si è infilato in un vicolo cieco: dopo lo sgarbo al Napoli, infatti, la partecipazione al torneo in Canada, Usa e Messico è l’unica strada rimasta a Big Rom per dimostrare di essere ancora un calciatore di livello assoluto e per garantirsi ancora un futuro nel calcio che conta. Il Napoli è ormai obbligato a scaricarlo, ma quale club europeo punterebbe su un giocatore prossimo ai 33 anni, reduce da un grave infortunio e con uno stipendio da 8 milioni di euro netti l’anno? Fuori dall’Europa, inoltre, il calcio arabo – una delle possibili soluzioni prospettate alla situazione dell’attaccante – sta vivendo un periodo di enormi incertezze legate alla situazione internazionale.
Per trovare una nuova squadra, dunque, Lukaku dovrà non solo riuscire a farsi convocare per i Mondiali, ma anche giocare un torneo di buon livello. Soltanto dopo il torneo iridato, dunque, sapremo se mollare il Napoli e puntare sugli allenamenti in solitaria sarà stata una buona strategia per Big Rom.