Napoli, Lukaku sorprende tutti: presto per Conte abbondanza in attacco, come farà con Hojlund?

Alla vigilia della gara di Champions col Benfica l’attaccante ha svolto il suo primo allenamento in gruppo: potrebbe tornare tra i convocati contro l’Udinese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il recupero di Romelu Lukaku è ormai vicinissimo a completarsi: nella giornata di oggi il centravanti belga ha effettuato il suo primo allenamento in gruppo, insieme agli altri giocatori del Napoli. Antonio Conte potrebbe presto ritrovarsi a dover affrontare un problema di abbondanza in attacco: come gestirà il dualismo tra Big Rom e Rasmus Hojlund?

Napoli, Lukaku in gruppo

Finalmente Lukaku: stamattina a Castelvolturno il centravanti belga ha svolto la sua prima sessione di allenamento in gruppo con gli altri giocatori del Napoli. Il recupero dalla grave lesione muscolare rimediata lo scorso 14 agosto è da considerarsi praticamente completo, tra l’altro con qualche giorno d’anticipo rispetto alle previsioni dello staff medico azzurro e dello stesso Big Rom: il rientro in campo, infatti, potrebbe avvenire qualche giorno prima della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan del prossimo 18 dicembre, partita che era stata fissata da Lukaku come il traguardo da raggiungere durante la sua riabilitazione.

Quando torna Lukaku

“Ci vediamo presto”, ha detto oggi Lukaku ai giornalisti presenti al centro sportivo del Napoli. Una battuta che non fa riferimento alla gara di domani a Lisbona contro il Benfica – l’attaccante non partirà con la squadra, ma resterà ancora a lavorare a Castelvolturno – bensì al match di domenica 14 dicembre in casa dell’Udinese: Lukaku potrebbe essere convocato e magari disputare un frammento di gara a 5 mesi esatti dalla data del suo infortunio. Il quadricipite del belga è guarito, all’attaccante ora serve solo accumulare minuti per tornare nella migliore condizione atletica. A fargli posto nella lista della serie A potrebbe essere Kevin De Bruyne, fermo ai box almeno fino a febbraio.

Conte e l’abbondanza in attacco

Con l’ormai prossimo rientro di Lukaku, Antonio Conte si ritroverà dunque ad affrontare una inedita situazione di abbondanza in attacco: il belga, infatti, andrà a fare concorrenza a Rasmus Hojlund e a Lorenzo Lucca nel ruolo di centravanti. In particolare, nel Napoli dei prossimi mesi si profila un dualismo tra Big Rom e il danese, l’uomo arrivato proprio per rimediare all’infortunio del belga e che si sta rivelando decisivo per gli azzurri.

Il dualismo tra Lukaku e Hojlund

Hojlund ha già segnato 6 gol e servito 2 assist nelle 15 presenze collezionate finora col Napoli, superando anche un momento di crisi e tornando a essere decisivo nelle ultime due settimane. Il rientrante Lukaku reclamerà minuti, ma togliere Hojlund dal centro dell’attacco azzurro non sarà una scelta facile per Conte: toccherà all’allenatore trovare una soluzione a questo dualismo, ma chissà che il ritorno di Big Rom non proietti il Napoli verso una nuova trasformazione tattica e un sistema di gioco col doppio centravanti, già adoperato con successo da Conte nelle esperienze alla Juventus e all’Inter. La capacità di cambiare costantemente pelle, d’altra parte, si sta rivelando la vera qualità del Napoli contiano.