Napoli, Lukaku sblocca il calciomercato: Favasuli più altri due colpi. Suzuki al Psg, la Juventus allontana David

Il belga al Fenerbahce, gli azzurri ora possono dare l'assalto a Badiashile e Gabriel Jesus. La Juventus può prendere in prestito il portiere giapponese, Kristensen dall'Udinese all'Atalanta

A poco meno di un mese dalla chiusura del calciomercato, le trattative iniziano ad entrare del vivo. Il fischio d’inizio del campionato non è più così lontano, ed è normale che gli allenatori preferiscano lavorare su rose che si avvicinino sempre più a quella che sarà poi l’ufficialità.

Napoli, Lukaku al Fenerbahce

La cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce rappresenta il punto di svolta per il mercato del Napoli. Gli azzurri hanno raggiunto l’intesa con il club turco per il trasferimento dell’attaccante belga sulla base di 6 milioni di euro più 3 di bonus: 2 milioni saranno legati alle prestazioni del giocatore, mentre l’ultimo scatterà in caso di vittoria del campionato turco.

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Favasuli in azzurro

Con l’uscita di Lukaku, il Napoli può ora concentrarsi sulle operazioni in entrata. È arrivata la fumata bianca anche con il Catanzaro per Costantino Favasuli: il difensore classe 2004 si trasferirà con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni più 1 milione di bonus. Per lui è pronto un contratto fino al 2031, con un’opzione per prolungare l’accordo fino al 2034.

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO IN TEMPO REALE

Napoli, Badiashile e Gabriel Jesus

Sempre per quanto riguarda la difesa, il Napoli ha presentato una nuova proposta al Chelsea per Benoit Badiashile, con l’obiettivo di trovare la formula giusta per portare il centrale francese in azzurro. Sul fronte offensivo, invece, resta in piedi la pista Gabriel Jesus, ma l’eventuale operazione è strettamente legata alle uscite. Intanto è pronto il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: il capitano firmerà un nuovo accordo con scadenza 30 giugno 2030.

Suzuki al PSG, Juve alla finestra

Movimenti importanti anche sul fronte portieri. Il Parma ha raggiunto un accordo con il PSG per la cessione di Zion Suzuki: l’operazione si aggira sui 35 milioni di euro. Resta da capire quale sarà il futuro immediato del giapponese: i parigini potrebbero lasciarlo in prestito al Parma oppure girarlo temporaneamente alla Juventus, da tempo alla ricerca di un nuovo numero uno. L’alternativa per i bianconeri, a questo punto, resta Guglielmo Vicario.

La Juventus allontana David

In casa Juventus continua intanto il lavoro per l’attacco. Jonathan David non è stato utilizzato nell’amichevole contro il Palermo, mentre Arkadiusz Milik è subentrato a Randal Kolo Muani. Sullo sfondo c’è Joshua Zirkzee, per il quale i bianconeri sono pronti a valutare un’operazione in prestito. Il canadese, almeno per il momento, non ha cambiato posizione: vuole restare a Torino e provare a riscattare una stagione al di sotto delle aspettative. Nel frattempo, però, sarebbe venuta meno la fiducia di Luciano Spalletti, che non considera l’attaccante particolarmente adatto alle caratteristiche del proprio gioco.

Zirkzee si avvicina alla Juventus

A Manchester, però, Marcus Rashford è stato reintegrato nella rosa dopo il prestito al Barcellona ed è destinato a rimanere a disposizione di Michael Carrick. Una situazione che riduce ulteriormente gli spazi per Zirkzee e che potrebbe favorire la Juventus. Per far posto all’olandese, però, il club bianconero deve prima liberare spazio in rosa e, soprattutto, trovare una soluzione per David.

Atalanta, colpo Kristensen

È ormai vicina alla conclusione la trattativa tra Atalanta e Udinese per Thomas Kristensen. I due club stanno definendo gli ultimi dettagli, ma l’intesa è ormai a un passo. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus, ai quali si aggiungerà il 10% sulla futura plusvalenza.

Roma, pressing su Rodrigo Mora

La Roma continua invece a lavorare per rinforzare la trequarti. I giallorossi stanno trattando con il Porto per Rodrigo Mora, talento portoghese per il quale è stata impostata un’operazione da 25 milioni di euro, con il 50% della futura rivendita destinato al club lusitano. La Roma, però, vorrebbe avere la possibilità di cancellare questa clausola pagando ulteriori 25 milioni di euro nel 2027. È uno dei nodi ancora da sciogliere prima di arrivare all’accordo definitivo.

Triangolo attaccanti tra Bologna, Fiorentina e Parma

Il Bologna ha trovato l’intesa con il Colonia per la cessione di Thijs Dallinga. L’attaccante si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, liberando di fatto uno spazio nel reparto offensivo rossoblù. Il sostituto individuato dalla società è Roberto Piccoli, ma manca ancora l’accordo con la Fiorentina. La trattativa tra Bologna e viola è quindi destinata a intrecciarsi con un’altra operazione: l’eventuale partenza di Piccoli potrebbe infatti favorire l’arrivo a Firenze di Mateo Pellegrino, sempre più vicino a un’intesa con il Parma.

Lecce su Dalla Vecchia, Frosinone scatenato

Si muove anche il Lecce, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. I giallorossi hanno messo gli occhi su Marco Dalla Vecchia, centrocampista classe 2005 di proprietà del Torino. Il giocatore è rientrato in granata dopo l’esperienza in prestito alla Virtus Entella, in Serie B, e ora potrebbe vivere una nuova esperienza lontano da Torino. Doppio colpo, infine, per il Frosinone. È fatta per l’arrivo di Terzic, atteso dalle visite mediche nella giornata di giovedì. Il club ciociaro ha inoltre definito l’ingaggio di Patrizio Masini dal Genoa: il centrocampista classe 2001 arriverà in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e firmerà un contratto della durata di quattro anni.