Napoli, Lukaku nuovo messaggio sui social: nessuna riconciliazione, Big Rom rivendica la rottura col club

Il centravanti torna a pubblicare delle Instagram story in cui fa capire di voler andare avanti per la sua strada

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nessun rimpianto: questo il messaggio che Romelu Lukaku sembra lanciare attraverso i social al Napoli, dopo aver scaricato il club non rientrando in Italia dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. Nelle sue Instagram story Big Rom rivendica la rottura col club, cancellando – almeno per ora – ogni possibilità di riconciliazione.

Lukaku, nuovo messaggio cifrato al Napoli

Romelu Lukaku non ha ancora rilasciato dichiarazioni dopo la rottura col Napoli avvenuta alla fine di marzo, quando scelse di non rientrare in Italia dopo la sosta per le nazionali per continuare ad allenarsi da solo in Belgio, facendo infuriare il club partenopeo e ponendo le basi per una separazione ormai certa a fine stagione, in vista dei Mondiali.

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Big Rom, tuttavia, continua a mandare messaggi più o meno in codice al Napoli e all’opinione pubblica attraverso i suoi social: le sue ultime Instagram stories sembrano annunciare la volontà di andare avanti per la sua strada, senza concedere spazi alla riconciliazione con la società di Aurelio De Laurentiis.

Lukaku si auto-motiva su Instagram

“I tempi duri vanno e vengono e certe stagioni durano più di alter. Tieni duro, non mollare”, si legge nella prima storia pubblicata ieri da Lukaku: fin qui nulla di polemico, soltanto un messaggio per auto-motivarsi in un momento obiettivamente difficile. La seconda, invece, ha un tono polemico. “Non sto ignorando niente. Soltanto non mi sto divertendo”, scrive Lukaku: un messaggio per far capire ai suoi follower che il centravanti non sta gradendo ciò che si dice di lui in questi giorni e che non dimenticherà chi l’ha colpito quando dirà la sua su tutto quanto accaduto col Napoli.

Nessuna riconciliazione

Ma è la terza storia, probabilmente, quella più significativa. Lukaku riposta un video di James Harrison, giocatore di football americano che, nonostante fosse stato tagliato più volte a inizio carriera dalle squadre NFL, è poi arrivato a giocare due Superbowl e ad essere nominato miglior difensore dell’anno. Nel filmato Harrison parla di come la volontà di rendere orgoglioso suo padre lo abbia spinto ad andare sempre avanti e a trovare nuove motivazioni, ignorando tutto quanto di cattivo venisse detto sul suo conto.

Parole, quelle di Harrison, che Lukaku fa sue: a Big Rom non importa degli attacchi subiti in questo momento, il centravanti pensa solo a sé stesso e a rendere orgoglioso suo padre, scomparso di recente. Nessun dubbio, nessun rimpianto, questo il messaggio che Lukaku manda all’esterno e anche al Napoli: nessuna riconciliazione, Big Rom andrà avanti per la sua strada nel tentativo di raggiungere il sogno del Mondiale.