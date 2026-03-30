Napoli, Lukaku svela su Instagram perché è rimasto in Belgio: nella story una carezza ai tifosi e un’accusa al club

Sul suo profilo il centravanti chiarisce il motivo per cui ha disubbidito alla società rivelando di essere rimasto vittima di un nuovo infortunio e di aver scelto di curarsi in patria

E alla fine parlò Romelu Lukaku. Anzi, postò: in una Instagram story Big Rom ha rivelato il vero motivo per cui è rimasto in Belgio, disobbedendo al Napoli che lo attendeva per la ripresa degli allenamenti. Nel suo messaggio una carezza ai tifosi azzurri e anche un’accusa implicita al club.

Napoli, altro infortunio per Lukaku

Dopo giorni di speculazioni, Romelu Lukaku ha deciso di esporsi e raccontare il motivo che l’ha indotto a restare in Belgio dopo aver rinunciato alla convocazione nella sua nazionale, aprendo una battaglia col Napoli che lo attendeva a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti: oltre che annunciare una multa, il club partenopeo avrebbe anche minacciato il giocatore di metterlo fuori rosa se non fosse rientrato al più presto. Big Rom ha postato una Instagram story che contiene un elemento di novità assoluto, che pone l’intera vicenda su un altro piano di analisi: Lukaku, infatti, ha rivelato di essere nuovamente vittima di un infortunio.

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La rivelazione su Instagram

“La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente” scrive Lukaku su Instagram dopo aver ricordato le difficoltà già affrontate in questa stagione, dall’infortunio di agosto alla morte del padre. “Mi sono fatto controllare mentre ero in Belgio – continua poi Big Rom – e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale”.

L’accusa allo staff medico del Napoli

Il centravanti, pertanto, non sarebbe rimasto in patria solo per tentare, allenandosi da solo, di migliorare la sua condizione atletica. Alla base della scelta di non rientrare in Italia c’è invece la scoperta di un nuovo problema fisico, di fronte al quale Lukaku ha preferito curarsi in maniera autonoma piuttosto che farsi seguire dallo staff medico del Napoli: di fatto, un atto di sfiducia nei confronti della società. “È il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre – continua Lukaku -. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa”.

La carezza ai tifosi del Napoli

A Lukaku però non basta fare chiarezza sulle ragioni del suo gesto. Nella Instagram story l’attaccante prova a smorzare anche le polemiche, ricordando il suo forte attaccamento al Napoli e ai suoi tifosi. “Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona”, scrive Lukaku ricordando le dichiarazioni di gratitudine a Napoli e al Napoli dopo il gol vittoria del Bentegodi (“prima di venire ero morto”, disse). “Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai – continua poi nel suo messaggio -. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra, ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la Nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio”.