Napoli: Mainoo la sorpresa di Manna, ma per il quarto colpo dalla Premier è duello con un’altra italiana

Il d.s. azzurro ha chiesto informazioni sul giovane talento del centrocampo che i Red Devils sono disposti a sacrificare: su di lui c’è pure la Roma

Con Rasmus Hojlund che ha già un piede a Napoli, perché non provare a prendere un altro giocatore dal Manchester United, con un affare last minute? Questa l’idea del d.s. azzurro Giovanni Manna che ha chiesto informazioni su Kobbie Mainoo, giovanissimo talento del centrocampo dei Red Devils. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza della Roma.

Napoli, Mainoo dopo Hojlund dallo United

In contatto con lo United per chiudere l’affare legato al trasferimento al Napoli di Rasmus Hojlund, Giovanni Manna ha rilanciato: perché non portare via da Manchester anche Kobbie Mainoo, 20enne talentuoso centrocampista nato nella gloriosa Academy dei Red Devils? Secondo il Daily Mail, il d.s. del Napoli e la dirigenza dello United non solo già starebbero discutendo del possibile affare, ma il calciatore avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in serie A.

Come battere la concorrenza della Roma

La chiave dell’affare è la partecipazione alla prossima Champions League, ritenuta fondamentale da Mainoo: il centrocampista classe 2005 ha già collezionato 70 presenze con lo United tra Premier League, Coppa d’Inghilterra, Coppa di Lega ed Europa League (oltre alle 10 con la nazionale dell’Inghilterra), ma, a causa dell’andamento incostante dei Red Devils negli ultimi anni, ha disputato appena 2 gare nella massima competizione europea.

Proprio la presenza del Napoli in Europa potrebbe fare la differenza in favore degli azzurri, che per Mainoo hanno una concorrente in serie A: sul centrocampista, infatti, c’è il forte interessamento della Roma, che dallo United vorrebbe prendere anche Jadon Sancho.

Il quarto colpo dalla Premier

Se Manna riuscisse a concludere l’operazione Mainoo con una trattativa lampo, il Napoli chiuderebbe il quarto acquisto dalla Premier League delle ultime due sessioni di mercato: un anno fa fu l’ingaggio di Scott McTominay a esaltare a fine agosto i tifosi partenopei, poi in questa sessione estiva sono arrivati Kevin De Bruyne e – ormai lo diamo per fatto – Hojlund. A loro andrebbe poi aggiunto anche Philip Billing, meteora azzurra a cui i supporter del Napoli legano però il dolce ricordo del gol del pari nella sfida scudetto contro l’Inter, descritto dallo stesso Antonio Conte come decisivo. Insomma, l’eventuale arrivo di Mainoo confermerebbe la preferenza del Napoli per i giocatori cresciuti in Premier League e anche l’abilità di Manna nel trattare con i club inglesi.

Un lusso come vice-Anguissa

Mainoo, inoltre, risolverebbe un gran numero di problemi a Conte. In primis quelli legati alla lista: essendo un U22, potrebbe essere registrato senza escludere altri elementi in rosa. In secondo luogo, quelli di natura tattica: Mainoo è un giocatore di personalità, estremamente dinamico e dotato anche di ottima tecnica col pallone. Teoricamente sarebbe il rimpiazzo perfetto di Frank Anguissa, ma nelle 2 stagioni in prima squadra allo United ha dimostrato di poter giocare anche in posizioni più offensive. Un jolly perfetto per il nuovo Napoli camaleontico di Conte.