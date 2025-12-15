Napoli, Mainoo la soluzione ai guai di Conte: la trattativa può decollare dopo l’inatteso assist di Amorim

Il tecnico del Manchester United ha aperto a sorpresa alla partenza in prestito del talento del centrocampo che farebbe molto comodo agli azzurri

Il Napoli in emergenza totale a centrocampo riceve un inatteso assist da… Ruben Amorim. Il tecnico del Manchester United ha infatti inaspettatamente aperto al prestito di Kobbie Mainoo, mezz’ala che farebbe assai comodo ad Antonio Conte nel mercato di gennaio.

Napoli, Conte in emergenza a centrocampo

Sugli alti e bassi del Napoli di Antonio Conte tra novembre e dicembre ha inciso senza dubbio il gran numero di infortuni, soprattutto a centrocampo: ieri, nella sconfitta contro l’Udinese, Scott McTominay (alla sesta partita di fila da 90’) ed Eljif Elmas (di ruolo non esattamente un mediano da centrocampo a due) sono apparsi nettamente sottotono, sovrastati dall’intensità del team friulano. In vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita Conte spera che Stanislav Lobotka – entrato nel secondo tempo di Udine dopo l’infortunio – recuperi la forma migliore, e magari che Antonio Vergara, 22enne alla prima esperienza in serie A, acceleri la trasformazione da trequartista a interno di sostanza. A gennaio, però, servono rinforzi.

Mainoo idea fissa di Manna

Il primo nome sulla lista del d.s. Giovanni Manna è, da mesi, quello di Kobbie Mainoo, talentuosa mezz’ala che fatica a trovare spazio nel Manchester United di Ruben Amorim: mai titolare in Premier League, Mainoo ha collezionato finora 273 minuti, troppo pochi per un giocatore con il suo potenziale e, soprattutto, con la sua personalità. Manna è in contatto con i Red Devils da settimane, vorrebbe portare in azzurro Mainoo a titolo definitivo (magari con un prestito con obbligo di riscatto), mentre lo United sarebbe disposto a cedere il giocatore soltanto in prestito secco. Inoltre Amorim finora era stato piuttosto vago sull’idea di privarsi di Mainoo: ora, però, la situazione pare cambiata.

L’assist di Amorim al Napoli

Ieri, nella conferenza stampa alla vigilia del match col Bournemouth, Amorim ha aperto al possibile addio in prestito di Mainoo. “Se Kobbie viene da me e mi parla di una soluzione temporanea, gli parlerò – ha dichiarato l’allenatore dello United – Non vi dirò cosa dirò a Kobbie, ma sarò davvero contento se Kobbie verrà a parlarmi di questo. Voglio solo che i miei giocatori siano felici e capisco che ogni persona ha i propri obiettivi. La frustrazione non aiuta nessuno”. Frasi chiare, che fanno capire come Amorim non abbia alcuna intenzione di lasciar andare – temporaneamente – Mainoo.

La concretizzazione dell’affare, dunque, dipende a questo punto dal Napoli, che assai raramente nella storia della gestione De Laurentiis ha puntato su giocatori in prestito secco. Quasi mai, però, la squadra s’è trovata nella situazione di emergenza che oggi sta attraversando Conte. Uno come Mainoo, anche per 6 mesi, farebbe comodo. E poi chissà che a fine stagione Manna non riesca a convincere lo United a cedere al Napoli, dopo McTominay e Hojlund, un altro dei loro talenti.