Napoli-Malcuit: arriva l'accelerazione decisiva

Il Napoli tenta l'accelerazione decisiva per Kevin Malcuit.

Il terzino destro 27enne è stato individuato come il rinforzo ideale per il reparto arretrato partenopeo e ora i dirigenti azzurri stanno cercando di chiudere nel minor tempo possibile la trattativa per anticipare l'agguerrita concorrenza.

Sul francese di origini marocchine è infatti forte anche l'interessamento del Southampton e proprio per questo Aurelio De Laurentiis ha ordinato in queste ore un innalzamento dell'offerta per non rischiare di perdere il giocatore attualmente sotto contratto con il Lilla.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 03-08-2018 21:50