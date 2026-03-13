Napoli, Manna svela il futuro di Conte, McTominay e Alisson e torna alla carica sul Var: “Che differenza con la Champions”

Il d.s. parla delle strategie future del club ma attacca nuovamente gli arbitri per la video review, evidenziando il gap con l’utilizzo nelle coppe europee

Non arriverà lo scudetto, ma il Napoli giudica la stagione in corso ampiamente positiva: lo spiega il d.s. Giovanni Manna, che intervistato da Sportmediaset fa anche il punto sul futuro di Antonio Conte, Scott McTominay e Alisson Santos e poi torna all’attacco degli arbitri sul Var.

Napoli, il bilancio della stagione di Manna

La qualificazione alla prossima Champions League, unita alla vittoria della Supercoppa Italia conquistata in Arabia Saudita a dicembre, renderebbe la stagione del Napoli “estremamente positiva”: questo il giudizio del d.s. azzurro Giovanni Manna, che intervistato da Sportmediaset spiega come lo scudetto avrebbe rappresentato soltanto “qualcosa in più”. “Quest’anno non è stato possibile perché c’è stato un susseguirsi di infortuni lunghi che ci hanno condizionato – ricorda Manna – anche se non dobbiamo dimenticare comunque che il Napoli è sempre stato primo o secondo quando aveva tutti, poi terzo”.

Il futuro di McTominay e Alisson Santos

Quanto al Napoli del futuro, Manna si dice certo che ne farà ancora parte Scott McTominay, pur spiegando che il rinnovo dello scozzese (il contratto scadrà nel 2028) non rappresenta oggi una priorità per il club. “Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui – le parole del d.s. -. Stiamo parlando, non è un argomento attuale. Sappiamo l’importanza di Scott, a oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria”.

Poco dopo, Manna conferma anche il prossimo riscatto di Alisson Santos, arrivato in prestito a gennaio dallo Sporting: “C’è un diritto che è già definito quindi non c’è bisogno di fare nulla”, dice il d.s. riguardo al brasiliano.

Avanti con Conte

Guardando ancora oltre la fine della stagione, Manna conferma di fatto che non solo Antonio Conte sarà ancora sulla panchina del Napoli – ha un altro anno di contratto – ma che tutte le decisioni tecniche continueranno a essere prese in collaborazione con l’allenatore salentino. “Si pianifica sempre insieme – afferma Manna -, ci si conosce da due anni, il lavoro che è stato fatto è incredibile e positivo. In altre circostanze non saremmo terzi in classifica e non avremmo vinto una Supercoppa”.

L’attacco agli arbitri e al Var

Se le battute sui giocatori sono piuttosto brevi, ampio spazio viene dedicato da Manna alle questioni arbitrali, in particolare riguardo alla gestione del Var che lo stesso d.s. aveva contestato dopo la sconfitta del Napoli con l’Atalanta, viziata da una violazione del protocollo sul rigore cancellato agli azzurri nel primo tempo e poi, soprattutto, dall’errore di arbitro e addetto alla review sulla rete annullata a Gutierrez per un inesistente fallo di Hojlund. Manna chiede un incontro con i vertici arbitrali “perché ci sono troppe cose che non sono coerenti e ci sono troppe incertezze”. Poi va all’attacco.

Var, la soluzione dalla Champions

“Spesso vediamo che le valutazioni variano non solo di partita in partita, ma anche durante la stessa partita”, afferma Manna parlando dell’interpretazione soggettiva del Var da parte degli arbitri. “Noi l’abbiamo toccato con mano – ricorda il d.s. alludendo a Bergamo – quindi è necessario confrontarsi senza alzare i toni, però troppe cose quest’anno non sono andate per il verso giusto”.

Manna, infine, offre anche una direzione da seguire: quella dell’utilizzo del Var in campo internazionale. “Servono un dialogo maggiore, con una maggiore coerenza e con un uso più mirato perché le partite di Champions ci stanno dimostrando che in Europa il Var viene utilizzato in modo meno continuativo rispetto a quello che succede in Italia”.