Ai tifosi non piace l’idea che lo spagnolo e il brasiliano, tra i migliori della scorsa stagione, possano essere sacrificati per fare cassa. Ma il d.s. deve chiudere le prime due trattative

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Miguel Gutierrez e David Neres potrebbero essere le prime due pedine sacrificate dal Napoli per portare avanti la propria campagna acquisti, una prospettiva che non piace però ai tifosi azzurri: Giovanni Manna finisce nel mirino dei social, ma il d.s. ha bisogno di risorse per chiudere le trattative per Benoit Badiashile e Costantino Favasuli.

Napoli, Gutierrez e Neres sacrificabili

Vendere prima di comprare, questo il diktat del Napoli in questo mercato estivo che, finora, ha visto gli azzurri liberarsi di solo tre esuberi: Zerbin e Hasa sono ufficialmente calciatori del Frosinone, Lindstrom dovrebbe diventare a breve un giocatore dello Schalke 04. Troppo pochi per poter aprire la porta a nuovi acquisti: ecco perché il club azzurro non esclude di lasciar andare giocatori che in teoria non rientrerebbero nella lista degli esuberi, ma che rispetto a questi ultimi hanno mercato. È il caso di Miguel Gutierrez, e di David Neres.

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Napoli, le offerte per Gutierrez e Neres

Su Gutierrez, acquistato solo la scora estate dal Girona per 18 milioni di euro, è forte l’interesse del Bayer Leverkusen, al quale il Napoli ha presentato una richiesta di 25 milioni, abbastanza per realizzare una buona plusvalenza. Il club tedesco si è preso del tempo, intanto la notizia della possibile cessione di Gutierrez ha indispettito i tifosi: pur alternandosi a Spinazzola e Olivera, infatti, nella scorsa stagione lo spagnolo ha infatti dimostrato di avere un enorme potenziale.

Quanto a Neres, decisivo per lo scudetto del 2025, la sua cessione in Turchia (lo seguono Galatasaray e Fenerbahce) o Brasile (Cruzeiro) sarebbe dettata sia da ragioni economiche che da qualche dubbio sulla sua tenuta fisica: l’ex Benfica ha saltato per infortunio ben 32 gare nelle ultime due stagioni.

Manna aspetta per Badiashile e Favasuli

Dietro la scelta di cedere ora uno tra Gutierrez e Neres ci sarebbero ragioni di opportunità: secondo il Corriere dello Sport il d.s. Giovanni Manna avrebbe già praticamente chiuso le trattative per Benoit Badiashile del Chelsea e Costantino Favasuli del Catanzaro, coprendo ruoli scoperti nell’attuale organico degli azzurri. Per completare i due affari servono i milioni che deriverebbero proprio dalla cessione di uno tra Gutierrez e Neres (o da entrambi).

Manna nel mirino dei tifosi

L’idea di veder partire il terzino spagnolo o l’attaccante brasiliano, però, non piace affatto ai tifosi del Napoli che accusano Manna di non essere riuscito a vendere gli esuberi e dunque di aver ripiegato sulla soluzione più facile, la cessione di giocatori ancora validi per il progetto di Massimiliano Allegri. “Se vende Gutierrez, unico acquisto azzeccato della scorsa campagna estiva (escluso Hojlund), bisogna farsi due domande. Manna è inadatto, scarso, oppure ci vuole affossare”, accusa Uevos su X. “Vendere un pezzo pregiato come Gutierrez è incommentabile se ai soli fini del bilancio”, concorda Matteo. “Forse Gutierrez non ha convinto, ma il problema è un altro: dopo lo sostituisci o vuoi rimanere con Olivera e Spinazzola?”, domanda Marco.

“Via Guti e Neres, vendiamo quelli buoni e ci teniamo quelli scarsi. Mi sembra giusto, bravo Manna”, scrive sarcastico Ferrix. “Neres si può anche cedere, il problema è chi viene dopo”, si chiede Symeone6.