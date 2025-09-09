Napoli, Marianucci segna con l’U21 e si candida a sostituire Rrahmani: Conte può lanciarlo come Bastoni all’Inter

Con il gol nella difficile partita degli azzurri in casa della Macedonia del Nord l’ex difensore dell’Empoli punta a soffiare a Beukema la maglia da titolare

E se con la Fiorentina toccasse a Luca Marianucci? Con il gol partita segnato con la maglia dell’Italia U21 sul campo della Macedonia del Nord l’ex difensore dell’Empoli si candida a un posto da titolare nel Napoli che affronterà la Fiorentina. Con lui Antonio Conte potrebbe ripetere quanto fatto con Alessandro Bastoni all’Inter.

Napoli, Marianucci si candida per sostituire Rrahmani

Con l’infortunio di Amir Rrahmani nel Napoli pare essere arrivato il momento di Sam Beukema, uno dei grandi colpi del mercato estivo, pagato oltre 30 milioni di euro al Bologna. L’olandese, però, non è l’unica opzione per Antonio Conte per la gara contro la Fiorentina di sabato sera: Luca Marianucci potrebbe essere la mossa a sorpresa del tecnico salentino al Franchi.

Il gol di Marianucci con l’Italia U21

Il difensore ex Empoli è apparso in ottima forma oggi, nella gara dell’Italia U21 sul campo della Macedonia del Nord: alla sua seconda presenza con gli azzurrini del tecnico Silvio Baldini, Marianucci non solo ha guidato la difesa di una squadra rimasta in 10 per l’espulsione di Morizzi, ma ha anche firmato il gol partita con uno splendido gesto tecnico, un destro di piatto al volo che sugli sviluppi di un calcio di punizione non ha dato scampo al portiere macedone. E sia prima che dopo l’1-0, Marianucci ha creato pericoli per gli avversari sui calci piazzati grazie alla sua fisicità.

Conte: Marianucci come Bastoni?

Con la prova e il gol offerti con l’U21, dunque, Marianucci si candida a una maglia da titolare contro la Fiorentina. Conte, dal canto suo, è un tecnico particolarmente attento quando si tratta di lanciare giovani in prima squadra, ma il salentino è anche un allenatore che sa riconoscere il talento e la personalità in un calciatore ancora non affermato. Lo ha dimostrato in particolare nella sua esperienza all’Inter, quando promosse Alessandro Bastoni a titolare dei nerazzurri.

Nella stagione 2019/2020, la sua prima in nerazzurro, Conte tenne in panchina Bastoni – appena arrivato dall’Atalanta – nelle prime 5 giornate di campionato. Alla 6a, però, la grande sorpresa: a Genova, contro la Sampdoria, Conte lasciò Godin in panchina per inserire Bastoni nel terzetto difensivo completato da Skriniar e De Vrij. Fu la prima da titolare nell’Inter per il difensore mancino, allora 20enne, che poi spodestò del tutto il più esperto uruguaiano nelle gerarchie di Conte, diventando una colonna per i nerazzurri.

Marianucci insidia Beukema

Rispetto al Bastoni dell’epoca Marianucci ha un’esperienza minore in serie A – il nerazzurro aveva già accumulato 27 presenze tra Atalanta e Parma, contro le 18 dell’ex Empoli – ma in termini di personalità ha già fatto vedere di poter reggere il confronto. Inoltre, come il “concorrente” Beukema, Marianucci ha ottime doti in fase di impostazione: insomma il Napoli “fluido” di Conte non andrebbe a perdere nulla anche in termini di costruzione di gioco.