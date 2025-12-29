Napoli, Mastantuono non è una suggestione: dal modulo al ritorno di Anguissa, le ragioni per il sì a gennaio   

Il talento argentino non trova spazio al Real, Manna potrebbe provare a prenderlo in prestito cambiando la strategia del club per il mercato invernale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nuovo sistema di gioco, blocco del mercato e soprattutto il ritorno di Frank Anguissa: questi i tre motivi che potrebbero spingere il Napoli cambiare strategia per il mercato di gennaio e a fare sul serio per Franco Mastantuono, giovanissimo talento del calcio argentino che non trova spazio nel Real Madrid.

Mastantuono, futuro a Napoli?

Nei giorni scorsi il Napoli è stato ripetutamente accostato al nome di Franco Mastantuono, trequartista classe 2007 che il Real Madrid ha acquistato dal River Plate per 45 milioni di euro ma che sta faticando a ritagliarsi uno spazio nella squadra di Xabi Alonso, chiuso dall’enorme concorrenza nel reparto d’attacco (appena 551’ per lui nella Liga). Secondo la stampa spagnola, il Real starebbe valutando l’idea di dare Mastantuono in prestito a gennaio e il Napoli sarebbe uno dei club in lizza per portare a termine l’operazione.

Il ritorno di Anguissa

Fino a pochi giorni fa, il club di Aurelio De Laurentiis aveva però altre priorità sul mercato di gennaio, in primis un centrocampista per dare ad Antonio Conte soluzioni alternative in un organico penalizzato dagli infortuni di Frank Anguissa, Billy Gilmour e Kevin De Bruyne. La strategia del Napoli sul mercato, però, potrebbe ora essere cambiata: tre ragioni inducono infatti a pensare che l’operazione Mastantuono possa essere percorribile per il club azzurro.

La prima riguarda il rientro di Anguissa, che potrebbe tornare lievemente prima del previsto: a novembre, quando si infortunò al bicipite femorale, si pensava che il camerunese non potesse essere in campo prima di febbraio. Il recupero di Anguissa procede invece spedito e il centrocampista potrebbe essere a disposizione già per Napoli-Sassuolo del 17 gennaio.

Il nuovo sistema di gioco

Il ritorno anticipato di Anguissa riduce naturalmente la necessità di prendere un centrocampista per il Napoli. Ma l’interesse per Mastantuono potrebbe crescere anche per altri due motivi. Il primo è di ordine tattico: il nuovo 3-4-3 (o 3-4-2-1), infatti, permetterebbe di ruotare Lobotka, McTominay e Anguissa (senza dimenticare il jolly Elmas) nelle due posizioni di centrocampo, garantendo un turnover adeguato a Conte. Che, invece, potrebbe sentire la necessità di un altro giocatore di qualità sulla trequarti da alternare a Neres, Lang e Elmas.

Il blocco del mercato

Infine, c’è la questione del blocco del mercato. Il Napoli può effettuare soltanto operazioni a costo zero in termini di cartellino o che prevedano anche una cessione: complicato, con queste premesse, arrivare Kobbie Mainoo (il preferito dal d.s. Giovanni Manna) o a qualunque altro rinforzo a centrocampo. Il Real, invece, potrebbe acconsentire a un prestito gratuito (magari con un diritto di riscatto molto alto) per permettere a Mastantuono di accumulare minuti in una squadra in lotta per i massimi obiettivi come il Napoli.

La sensazione è che in questo momento il club partenopeo avverta meno l’urgenza di acquistare un centrocampista e dunque possa attendere ancora un po’, valutando a pieno il recupero di Anguissa, prima di decidere se affondare il colpo per Mainoo o inseguire l’intrigante pista che porta a Mastantuono.