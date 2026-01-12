Napoli, McTominay infiamma il web: la provocazione all’Inter scatena lo scontro tra tifosi sui social

McTominay “on fire”, in campo e davanti ai microfoni. Dopo la doppietta all’Inter il centrocampista del Napoli ha ricordato le tante assenze tra gli azzurri e lanciato una provocazione al mondo nerazzurro: “Dove sarebbero se fossero rimasti senza Thuram, Lautaro, Barella e Calhanoglu?”. E sui social è scontro tra i tifosi interisti e quelli partenopei.
Inter-Napoli, McTominay straripante
Una prestazione monstre, figlia di un carattere straripante: Scott McTominay è stato ancora una volta protagonista contro l’Inter, squadra alla quale ha segnato 4 gol in 4 partite, con la doppietta che ha permesso al Napoli di uscire indenne dal Meazza nonostante le tante assenze. E al termine della gara lo scozzese ha mostrato tutta la sua personalità anche davanti al microfono di Dazn, ricordando appunto gli assenti del Napoli e lanciando una provocazione al mondo interista.
Le assenze del Napoli e la provocazione all’Inter
“Stiamo dando davvero tutto”, ha esordito McTominay dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore di Inter-Napoli. “Mancano Anguissa, Lukaku, Gilmour, De Bruyne, non abbiamo avuto Rrahmani per un bel pezzo della stagione e ora si è infortunato anche Neres”, ha poi ricordato McT, prima di scoccare la bordata nei confronti dell’Inter.
“Voglio dire… se l’Inter non avesse Thuram, Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu… sarebbe difficile anche per loro… Ogni volta stiamo spingendo al massimo, il tecnico e lo staff stanno facendo di tutto per avere successo. Un plauso a tutti i ragazzi, perché non abbiamo mai mollato”.
McTominay leader per i napoletani
Le parole nel post-gara di McTominay hanno ovviamente infiammato il web, accendendo anche lo scontro tra tifosi del Napoli e dell’Inter. Per i primi, quelle di McT (o McFratm, come i napoletani amano chiamare lo scozzese), sono dichiarazioni da leader. “La dichiarazione di Scott McTominay è la dimostrazione tangibile che anche dentro il Napoli pensano quello che pensiamo tutti: senza tutti quei titolari chi sarebbe a -4 dalla vetta”, scrive Matteo. “Capitan Futuro!” aggiunge Tony. Sullo stessa lunghezza d’onda Andrea: “C’è chi ha la fascia al braccio e poi c’è il capitano vero: grande Scott!”. “Personalità in purezza: Scott sei un leader!”, scrive Fata.
McT vittimista per gli interisti
Gli interisti, invece, hanno accolto le parole di McTominay come una lamentela ingiustificata. “Sempre a piangere e a fare paragoni… Godetevi sto pareggio e non scassate: sempre a +4 siamo!”, commenta Luca su X. “McTominay piange come un bambino di tre anni”, attacca AntiG. Più tenero, invece, Filippo: “Onore al Napoli, grande squadra, lo avete dimostrato anche al Meazza: non cadete però nel vittimismo”. “La dichiarazione di McTominay dimostra che è un piangina che ha imparato la lezione da quel piangina del suo allenatore”, commenta PazzodiQSVS, alludendo al tipo di dichiarazioni di Conte. “Piangendo sempre… non vi stufate mai?”, scrive infine Alessandro.