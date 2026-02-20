Napoli, McTominay senza filtri su Conte e svela due retroscena su infortunio e rinnovo 

Il centrocampista difende il tecnico dalle critiche sulla preparazione sbagliata e fa il punto sulle sue condizioni fisiche e sul futuro in azzurro

È uno Scott McTominay senza filtri quello intervistato dal Corriere dello Sport: il centrocampista del Napoli difende Antonio Conte dalle critiche sulla preparazione sbagliata e svela due retroscena legati all’infortunio che gli ha fatto saltare la gara con la Roma e sul rinnovo di contratto con il club partenopeo.

Napoli, McTominay senza filtri su Conte

“Solo sfortuna”. Così Scott McTominay spiega l’abnorme sequela di infortuni che ha compromesso la stagione del Napoli, negando dunque responsabilità da parte di Antonio Conte, del suo staff tecnico o dei medici del club partenopeo. “Difenderò sempre la squadra – le sue parole al Corriere dello Sport – In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata”.

E come se non bastasse, McTominay aggiunge ancora una volta parole di stima nei confronti del tecnico. “È un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato”.

Il punto sull’infortunio

Continuando a parlare di infortuni, McTominay fa poi il punto sull’infortunio muscolare emerso nella gara vinta a Genova e che gli ha poi impedito di partecipare ai match col Como in Coppa Italia e con la Roma domenica sera. “Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice”, svela lo scozzese, aggiungendo poi di non sapere se potrà essere in campo contro l’Atalanta. “Sto dando il massimo per esserci domenica – dice McT -. Come giocatore è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni. Voglio disperatamente giocare, ma deve essere sicuro del mio stato”.

Il retroscena sul rinnovo col Napoli

Infine, McTominay si lascia andare ad un retroscena riguardanti le voci sul suo possibile rinnovo col Napoli: il suo contratto scadrà nel 2028, ma nelle ultime settimane si sono rincorse voci di un prolungamento in arrivo per evitare che lo scozzese possa essere tentato da qualche big europea. “Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali”, afferma lo scozzese, facendo capire non solo di essere interessato solo alle sue prestazioni, ma anche di non aver intenzione di lasciare Napoli.

“Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso – conclude McTominay -. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo”.