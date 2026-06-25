Napoli, McTominay sognava un altro Mondiale per la Scozia: sotto accusa dei media, a salvarla sono i tifosi

La Tartan Army è ancora in corsa per i sedicesimi nonostante una fase a gironi deludente e la stella degli azzurri non brilla. A fare notizia sono i fan scatenati

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nonostante sia ancora in corsa per i sedicesimi, la Scozia di Scott McTominay sognava probabilmente un Mondiale diverso: la Tartan Army ha deluso finora ed è stata massacrata dalla stampa britannica. A fare notizia sono soltanto i suoi scatenati tifosi.

La Scozia sognava un altro Mondiale

Non sappiamo quanto l’infortunio di Billy Gilmour, insostituibile regista fermatosi una settimana prima dei Mondiali, abbia inciso sulle deludenti performance offerte finora dalla Scozia nel torneo in Nordamerica. Dopo 28 anni la Tartan Army sognava un ritorno più entusiasmante Coppa del Mondo, invece nel girone ha rimediato solo la vittoria di misura nella gara d’esordio contro Haiti, per poi arrendersi a Marocco e Brasile in due partite in cui la squadra di Steve Clarke non è stata quasi mai pericolosa.

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Napoli, McTominay non brilla ai Mondiali

La sconfitta di stanotte contro la Seleçao, è stata particolarmente dolorosa per gli errori dei difensori in fase di impostazione che hanno facilitato il compito dei verdeoro di Carlo Ancelotti. E ai Mondiali non sta brillando neanche Scott McTominay, stella del Napoli e trascinatore della Scozia durante le qualificazioni. McTominay non ha ancora segnato in questa Coppa del Mondo, contro il Brasile è stato l’unico a rendersi minimamente pericoloso nell’area di Alisson andando al tiro tre volte, ma il suo rendimento è nettamente al di sotto rispetto a quello offerto con la maglia degli azzurri.

Scozzia sotto accusa della stampa britannica

Nonostante un Mondiale sotto tono, la Scozia è però ancora in corsa per passare come ai sedicesimi tra le 8 migliori terze. Un merito che, però, la stampa britannica – soprattutto quella inglese, che ama sottolineare la distanza tra la forte Inghilterra e i “cugini” in kilt – ha trasformato in una critica al format stesso dei Mondiali.

“L’unico posto dove merita di andare la Scozia è a casa”, ha scritto il Telegraph, ricordando che McTominay e compagni hanno segnato finora meno gol di Haiti, eliminata invece già dopo la seconda giornata.

I tifosi salvano la Scozia

A salvare l’onore della Scozia sono i suoi tifosi, diventati un elemento chiave del racconto di questo Mondiale soprattutto per le tv americane. Oltre a incitare senza sosta la loro squadra nelle tre gare giocate finora, i tifosi scozzesi hanno fatto notizia per aver invaso le strade di Boston, città che ha ospitato le gare contro Haiti e Marocco, con kilt, cornamuse e travestimenti da Braveheart.

Hanno fatto il giro del mondo alcuni servizi in cui le emittenti di news americane raccontavano come i locali di Boston siano rimasti senza birra, completamente esaurita dalle ondate dei colorati e chiassosi tifosi scozzesi. Possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere se la Scozia riuscisse davvero a superare la fase a gironi e, magari, a passare anche i sedicesimi: probabilmente non basterebbe tutta la birra sulla East Coast statunitense per placare l’entusiasmo degli scozzesi.