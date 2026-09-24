Napoli, si rivede McTominay: Allegri spera nel suo ritorno per superare i problemi dell’attacco e il crollo di Anguissa

Leadership, fisicità e, soprattutto, gol: questo ha perso il Napoli con lo stop obbligato di Scott McTominay, che torna oggi ad allenarsi a Castelvolturno dopo l’intervento per risolvere l’aritmia benigna scoperta in estate. Massimiliano Allegri si augura di averlo a disposizione al più presto per risolvere i problemi dell’attacco azzurro e colmare il vuoto lasciato dal crollo di rendimento di Frank Anguissa.
- Napoli, McTominay si allena
- Napoli, Hojlund e il problema del gol
- McTominay per mascherare i problemi dell'attacco
- Napoli, il crollo di Anguissa
Napoli, McTominay si allena
È il giorno di Scott McTominay a Castelvolturno: lo scozzese tornerà oggi ad allenarsi dopo l’intervento di ablazione a cui si è sottoposto per risolvere l’aritmia benigna al cuore scoperta durante l’estate. Il centrocampista lavorerà a parte, dopo i 14 giorni di riposo post-intervento, mentre lo staff medico del Napoli valuterà le sue condizioni giorno dopo giorno: il club ha scelto di affrontare il recupero di McTominay senza fretta, per tutelare la salute del giocatore, tuttavia la speranza è quella di mettere McT a disposizione di Massimiliano Allegri già per la gara col Frosinone del 10 ottobre.
Napoli, Hojlund e il problema del gol
Il rientro in campo di McTominay, infatti, potrebbe aiutare il Napoli a mascherare se non a risolvere parte dei problemi emersi in questo avvio di stagione, soprattutto in fase offensiva. Nei giorni scorsi è stata evidenziata le difficoltà della squadra nel servire a Rasmus Hojlund palloni giocabili e quindi occasioni da rete – appena 8 i tiri del danese in campionato – tuttavia, pur senza mai brillare, nelle gare in campionato il Napoli di Allegri è comunque riuscito a creare un buon numero di palle-gol per trequartisti e centrocampisti che, però, non sono state sfruttate a dovere.
McTominay per mascherare i problemi dell’attacco
Gli azzurri hanno chiuso l’ultima gara con la Fiorentina con 1,40 xgol (e 4 grandi occasioni), un dato inferiore a quello dei match con l’Inter (addirittura 2,43 xgol, la partita finì 3-2 per i nerazzurri) e solo lievemente superiore alla gara col Como (1,39 xgol, 1-2 il risultato). Secondo i numeri, dunque, il Napoli crea poco ma crea, faticando per di più a capitalizzare quanto prodotto. Con il recupero di McTominay, centrocampista da 22 gol negli ultimi 2 campionati, Allegri spera dunque di mascherare i problemi di produzione offensiva con una maggiore efficacia in fase di finalizzazione.
Napoli, il crollo di Anguissa
Il recupero di McTominay, inoltre, aiuterebbe il Napoli anche a colmare il gap di chili e centimetri a centrocampo creatosi con l’infortunio di Frank Anguissa. Che, in realtà, anche prima di fermarsi era apparso ben lontano dai suoi standard di rendimento degli ultimi anni. Lo scozzese e il camerunese, d’altra parte, sono gli unici centrocampisti “fisici” a disposizione di Allegri: avere a disposizione almeno il primo permetterebbe al Napoli di soffrire meno a centrocampo e magari singerebbe il tecnico ad alzare il baricentro della squadra in fase di non possesso, rispolverando l’arma del pressing utilizzata finora assai raramente.