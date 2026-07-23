Napoli, mercato bloccato per colpa di Conte: l’ammissione di Manna. De Bruyne e Lukaku: le ultime grane di Allegri

Il club del presidente De Laurentiis ancora senza colpi di mercato: la gestione Antonio Conte ha messo a dura prova gli equilibri finanziari. E ad Allegri tocca fare i conti con gli scontenti De Bruyne e Lukaku

La sconfitta nella prima amichevole della stagione contro l’Arezzo potrebbe non essere la notizia peggiore per i tifosi del Napoli. Si era capito da tempo che il mercato del club del presidente De Laurentiis sarebbe stato avaro di colpi di scena ma dopo le parole del direttore sportivo Manna ne è arrivata la conferma. E molto dipende da quanto è avvenuto nel corso della gestione Antonio Conte.

Mercato bloccato per colpa…di Conte

Gli investimenti sul mercato del Napoli negli ultimi due anni sono stati molto importanti. Il presidente De Laurentiis, forse per la prima volta nel corso della sua lunga gestione, non ha badato a spese in sede di campagna acquisti, anche e soprattutto quando c’è stato da puntellare la squadra (vedi l’arrivo di Hojlund). Ma quella strategia, nata anche per convincere Antonio Conte a restare, ora presenta il conto come rivela lo stesso Manna: “Dobbiamo rientrare economicamente, l’anno scorso abbiamo sforato un po’. Dobbiamo fare delle scelte. Abbiamo investito perché potevamo e possiamo investire ma ci sono dei parametri da rispettare. E dobbiamo rientrare mantenendo l’equilibrio”.

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La tirata d’orecchie a De Bruyne

Qualche settimana fa hanno fatto scalpore le parole di Kevin De Bruyne su Antonio Conte, con il belga reduce da una stagione molto difficile soprattutto sul piano fisico che sembra non aver trovato l’intesa giusta con le idee di gioco del tecnico pugliese. Ora però è Manna a criticare il centrocampista: “Ha reso meno di quello che può dare ma è un ragazzo intelligente e un campione quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Chiaro che ci portiamo degli strascichi dalla stagione precedente e io non ho gradito le sue dichiarazioni. Non è lui che deve decidere se resta o va, fa parte del progetto e si metterà a disposizione dell’allenatore come tutti quanti”.

De Bruyne e Lukaku: nuove grane per Allegri

Il mercato è fermo, quasi bloccato per il Napoli. Le parole di Manna sono un avviso anche per Massimiliano Allegri che dovrà fare con quanto a disposizione a meno di cessioni che per ora non sono arrivate. L’infortunio di Buongiorno ha però complicato i piani in difesa con il tecnico toscano che ha chiesto un rinforzo in quel reparto. Ma anche la situazione legata a De Bruyne e Lukaku può trasformarsi in un problema complesso. I due giocatori belgi arrivano dalla delusione Mondiale e da una stagione piuttosto negativa. Se il Napoli punta ancora sul centrocampista, sull’attaccante i dubbi sono più forti. Nonostante le parole di Manna, la sensazione è che il club stia cercando un acquirente per Big Rom, attualmente senza successo. E ad Allegri potrebbe toccare il compito di tenere a bada delle personalità importanti e forse anche scontente.