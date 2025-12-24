Napoli, cosa cambia con il mercato a zero: De Laurentiis non fa passi indietro, la mossa per blindare Conte

Il presidente dei partenopei non è preoccupato dalle limitazioni del mercato ed è pronto a offrire un nuovo contratto a Conte

Il mercato di gennaio non sarà uguale per tutti i club di Serie A. Le valutazioni della Commissione indipendente che controlla i conti delle società professionistiche, hanno infatti stabilito criteri differenti: alcune squadre dovranno muoversi con maggiore prudenza, mentre altre potranno tornare a operare senza particolari restrizioni. Decisioni che incidono direttamente sulle strategie tecniche, e che coinvolgono anche il Napoli. Ma al momento De Laurentiis sembra sereno e intenzionato anche a allungare il matrimonio con Antonio Conte.

Napoli, mercato a “saldo zero”

Per il club azzurro il mercato invernale sarà consentito, ma con il vincolo del saldo zero. In pratica, ogni acquisto dovrà essere compensato da una cessione, senza incrementare la spesa complessiva. Il Napoli, insieme al Pisa, è tra i club a presentare un indicatore del costo del lavoro allargato rispetto ai ricavi inferiore alla soglia dello 0,8, parametro centrale nelle valutazioni della Commissione. Proprio perché si tratta della prima infrazione dall’introduzione della nuova normativa, è stata applicata una limitazione “soft” e non un blocco totale del mercato. Quest’ultima misura scatterebbe solo in caso di superamento del parametro per due sessioni consecutive e con un’infrazione più grave rispetto alla precedente, come riporta anche il Corriere dello Sport.

De Laurentiis, come blindare Conte

Le limitazioni del mercato non riguarderanno però i pensieri di De Laurentiis per il proprio allenatore, artefice e guida degli ultimi successi dei partenopei. Conte sta trasmettendo al Napoli non solo una mentalità vincente, ma anche la capacità di gestire la pressione che accompagna il successo e di imporsi quando si parte da favoriti. Un aspetto che rafforza la convinzione di De Laurentiis, intenzionato a blindare l’allenatore con un nuovo accordo biennale (l’attuale contratto è in scadenza nel 2027) che lo legherebbe al club fino al 2029, come scrive Repubblica. Durante il volo di ritorno dall’Arabia, il presidente e il tecnico sarebbero apparsi in totale sintonia: nessuna tensione legata alle limitazioni del mercato di gennaio, con la società che lavorerà per abbassare l’indice entro giugno.

Conte sereno e un progetto sportivo

Dallo stesso Conte sarebbero arrivati segnali di distensione nei confronti del presidente, dopo le frizioni della scorsa stagione e le perplessità legate all’assenza di un centro sportivo adeguato, che potrebbe essere il prossimo obiettivo del club. Per stare sempre al passo con le grandi è necessario avere anche delle strutture adeguate. Il clima è tornato sereno e all’orizzonte, per la coppia De Laurentiis-Conte, si intravede un futuro ricco di nuove soddisfazioni, rendendo sempre più concreta l’ipotesi di un contratto a lungo termine.