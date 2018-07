Napoli, Meret anticipa i tempi

Alex Meret anticipa i tempi e punta a essere in campo già contro la Lazio. Il suo agente Federico Pastorello a Radio CRC è ottimista: "Tecnicamente alla prima di campionato potrebbe essere già disponibile per cui è stato un infortunio brutto, ma meno lungo del previsto. Anche col gesso si è allenato, ha fatta terapie e con tutte queste nuove tecniche diciamo che ha perso solo 15 giorni".

"Sarà Ancelotti a decidere se il debutto di Meret avverrà in Lazio-Napoli o più avanti anche perché noi abbiamo scelto Napoli per un progetto ad ampio raggio per cui di certo lo ammireremo per molte partite".

SPORTAL.IT | 30-07-2018 15:15