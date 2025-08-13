Napoli, Meret come Donnarumma? L'insidia Milinkovic fa tremare un altro Azzurro: Conte mette le cose in chiaro

Chi giocherà titolare nel Napoli campione d'Italia: Meret o il nuovo acquisto Milinkovic-Savic? Conte cita proprio il caso Donnarumma e la scelta di Luis Enrique

Il caso Donnarumma fa subito scuola. Da Parigi a Napoli, dalla Torre Eiffel al Vesuvio, dove rischia di non giocare o giocare molto meno Alex Meret, altro portiere che fa parte del giro della Nazionale. L’acquisto di Milinkovic-Savic, pagato 20 milioni, fa capire quanto i campioni d’Italia credano nel colosso serbo ex Torino: Conte cita Luis Enrique e mette le cose in chiaro.

Meret come Donnarumma? Possibile caso a Napoli

Due scudetti nelle ultime tre stagioni e il recente rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 potrebbero non rappresentare garanzia di titolarità per Meret, portiere spesso criticato nel capoluogo campano ma reduce da un’annata superlativa.

Di sicuro col Napoli non si arriverà alla rottura, come successo a Donnarumma col Psg, ma l’estremo difensore meno battuto dell’ultima Serie A rischia di vedere ridotto il suo minutaggio in seguito all’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic, voluto da Conte anche per la sua abilità a giocare il pallone con i piedi. Proprio come Luis Enrique ha scelto di rimpiazzare il capitano della Nazionale con Chevalier del Lille.

Insidia Milinkovic-Savic: Conte mette le cose in chiaro

Chi sarà il portiere titolare del Napoli? Conte spegne sul nascere possibili polemiche nella conferenza stampa odierna a Castel di Sangro per l’appuntamento con la stampa di fine ritiro: “Milinkovic Savic è stato preso perché è un portiere forte e importante: dividerà l’annata con Meret in maniera molto serena”.

Gli appuntamenti sono tanti: dal campionato alla Champions, dalla Coppa Italia alla Supercoppa Italiana. E non è detto che ci siano delle gerarchie fisse in base alle competizioni: “Ci saranno partite in cui giocheranno Meret e altre Milinkovic”. E cita proprio il caso Donnarumma, silurato da Luis Enrique. “Parliamo forse del miglior portiere al mondo, candidato al premio Yashin. Eppure c’è un tecnico che ha voluto puntare su un altro portiere. Non ho scelto un altro calciatore per mandar via Meret: si divideranno la porta”.

Ora Gattuso rischia la beffa: l’Italia e la grana portieri

Per Donnarumma c’è ancora tempo. Fuori dal progetto Psg ed escluso dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea, il numero uno della Nazionale è in cerca di una squadra. Non dovesse trovarla, sarà un bel guaio per la Nazionale che punta alla qualificazione ai prossimi Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti.

Gravina ha confermato che il capitano avrà sempre un ruolo centrale, ma un calciatore ha bisogno del campo per rendere al meglio. Meret non rischia di finire in tribuna, però l’alternanza porta-panchina non facilita certo il lavoro di Gattuso. Che necessita di garanzie per provare la rimonta ai danni della Norvegia e staccare il pass diretto per la Coppa del Mondo.