Napoli, Meret si rompe subito

Primi allenamenti nel ritiro di Dimaro e primo infortunio in casa Napoli, capitato proprio a uno dei pochi nuovi acquisti. Si tratta del portiere Alex Meret, andato ko in uno scontro di gioco con il giovane Mezzoni durante la prima partitella della stagione: l’ex Spal, arrivato a Napoli dall’Udinese, è rimasto a terra per alcuni secondi prima di venire soccorso dai sanitari del club.

I successivi esami specialistici hanno evidenziato la frattura del terzo medio dell’ulna sinistra. "L’arto è stato immobilizzato", come informa il bollettino medico del Napoli. Si fa quindi sempre più urgente in casa azzurra la ricerca di un terzo portiere che completi il parco degli estremi difensori con il greco Karnezis: dal Parma è atteso Pierluigi Frattali.



SPORTAL.IT | 11-07-2018 19:45