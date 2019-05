Napoli, Mertens allontana l'addio

Il Napoli ha battuto il Cagliari. In rete anche Mertens. Il belga, nel post match, ha parlato di dove vorrebbe giocare il prossimo anno: "Vediamo sul futuro, se voglio il record di gol (Mertens è terzo nella classifica all-time) devo per forza rimanere", le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

L'attaccante azzurro ha spiegato: "Come ho sempre detto io sto bene qui e voglio continuare per fare ancora meglio con questa squadra. Ho un contratto e come tutti gli altri voglio essere ancora importante per Il Napoli". Da ricordare che Mertens è stato accostato, più volte, a club cinesi e americani.

06-05-2019