Napoli, Mertens cerca certezze: il suo colloquio con Spalletti

L’ultima è stata probabilmente la stagione più difficile della sua lunga avventura al Napoli. E ora Dries Mertens vuole certezze. Questo, quantomeno, è ciò che suggerisce ‘Il Mattino’.

Secondo il quotidiano campano, infatti, la pausa del campionato per le nazionali è stata l’occasione perfetta per accelerare il recupero della spalla infortunata, ma anche per riflettere sul suo ruolo nello scacchiere tattico di Spalletti. E infatti Mertens avrebbe deciso di parlare con il suo nuovo allenatore, precisando di non avere alcuna intenzione di tornare ad agire sulla fascia. Si vede infatti come falso centravanti, o tutt’al più come seconda punta o trequartista ma in posizione centrale.

Un nodo importante, questo, che Spalletti dovrà sciogliere. Visto che riguarda il marcatore più prolifico della storia del Napoli.

OMNISPORT | 04-09-2021 09:41