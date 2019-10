Con la doppietta rifilata al Salisburgo, in Champions League, Mertens è arrivato a quota 116 gol in azzurro e ha superato, nella classifica dei marcatori del Napoli All-Time, un monumento come Maradona (fermo a quota 115).

Il belga ha ora nel mirino il primo posto assoluto della graduatoria, al momento nelle mani di Hamsik. L'ex capitano del Napoli è al vertice con 121 reti, quindi Mertens si trova a -5 da un record al quale tiene moltissimo.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 08:04