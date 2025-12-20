Napoli-Milan, caso Allegri: ecco la sentenza del Giudice Sportivo per la Supercoppa

Per il tecnico rossonero, a differenza di Sarri che per gli insulti a Mancini nel 2016 fu squalificato per due turni, se l'è cavata con una multa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sue decisioni dopo le gare di andata delle semifinali di Supercoppa: c’era grande attesa per capire come si sarebbe regolato sul caso Allegri, dopo le dure accuse del Napoli che aveva emesso un comunicato contro il tecnico del Milan accusato di aver violentemente offeso il team manager azzurro Oriali. Sulla scorta del referto di Zufferli questa la decisione del Giudice.

Per Allegri solo una maximulta

Il tecnico rossonero non è stato squalificato, per lui solo una maximulta di 10.000 euro. Graziato Allegri che non salterà alcuna panchina a differenza di Sarri che nel 2016 in coppa Italia per aver etichettato Mancini come “finocchio di m..” ripetutamente durante Napoli-Inter fu squalificato per due giornate. Questa la motivazione del Giudice: “L’ammenda viene comminata all’allenatore del Milan “per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

La nota del Napoli

Stando a quanto sostiene il Napoli, che aveva diramato un comunicato di condanna, Allegri ha chiamato Oriali più volte “cogl…lecca…”, intimandogli di sedersi. Il club azzurro sperava in una pena più severa: “Auspichiamo che tale aggressione – si leggeva nella nota – totalmente fuori controllo, non passi inosservata”. Secondo Tuttosport Allegri si sarebbe fatto una risata una volta appreso del comunicato.

Gli altri provvedimenti

Questi gli altri provvedimenti: ammoniti Athekame (Milan, III sanzione), Rabiot (Milan, II sanzione), Spinazzola (Napoli II sanzione), Tomori (Milan, IV sanzione) e McTominay (Napoli, I sanzione)