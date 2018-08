Napoli-Milan: due posti per quattro portieri

Napoli-Milan: Ancelotti che ritrova Gattuso in panchina e la coppia Leonardo-Maldini in dirigenza, Higuain che torna al San Paolo e non solo.

Sono tanti i temi che verranno analizzati durante il big match che andrà in scena il prossimo sabato sera: tra questi, il dubbio che riguarda i portieri. Una questione che verrà risolta, in entrambi i casi, a poche ore dall’inizio della partita. Ma andiamo con ordine.

In casa Napoli c’è un vero e proprio ballottaggio per stabilire chi partirà dal 1’. In assenza di Alex Meret, ancora ai box per la frattura dell’ulna sinistra, Ancelotti dovrà scegliere se confermare Orestis Karnezis (prestazione positiva contro la Lazio) o lanciare David Ospina, arrivato in prestito dall’Arsenal. Al momento parte favorito il numero uno ex Udinese, ma l’esperto portiere colombiano potrebbe convincere il tecnico partenopeo nell’affidargli una maglia da titolare.

Nel Milan, invece, sembra che la scelta sia già stata presa: Gattuso si affiderà, ancora una volta, a Gianluigi Donnarumma. L’allenatore rossonero è pronto a rilanciarlo dall’inizio nonostante le insicurezze fatte intravedere nell’ultima parte di stagione, soprattutto nella finale di Coppa Italia (persa 4-0) contro la Juventus. Attenzione però all’ombra di Pepe Reina. Il portiere spagnolo è arrivato a Milano con le promesse della precedente società di essere titolare. Donnarumma era già dato per partente: Paris Saint Germain e Chelsea erano pronte ad offrire più di 40 milioni per il giocatore, ma alla fine i due club hanno deciso di puntare (rispettivamente) su Buffon e Kepa. Gigio partirà dal 1’ nelle prime partite della stagione, ma in caso di errori o di prestazioni sottotono, il portiere ex Liverpool e Napoli è pronto a subentrare e diventare il nuovo numero uno.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 20:10