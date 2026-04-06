Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: le decisioni di Conte e Allegri sul vice Hojlund, su Leao e Pulisic

Il tecnico partenopeo ritrova i Fab Four ma perde il suo centravanti: ecco chi è il prescelto per la sua sostituzione. L'allenatore del Milan ha scelto su Rafa e lo statunitense.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La 31ma giornata di Serie A si chiude con una grande classica del calcio italiano: Napoli-Milan. Di fronte le squadre che si contendono il secondo posto alle spalle dell’Inter: solo una vittoria, in entrambi i casi, può tenere vive le speranze di lottare per il titolo tricolore. Tanti i dubbi per i due tecnici, Conte da una parte e Allegri dall’altra, che curiosamente nei giorni scorsi sono finiti al centro di voci e indiscrezioni su un possibile futuro sulla panchina della Nazionale azzurra: per Antonio si tratterebbe di un ritorno dopo il biennio 2014-2016, per Max si tratterebbe invece del consolidamento di un’ambizione di lungo corso.

Napoli, Conte coi Fab 4 ma perde Hojlund

La buona notizia per il tecnico del Napoli è rappresentata dal pieno recupero dei Fab Four, i quattro assi del centrocampo che dopo un lunghissimo periodo d’assenza sono nuovamente disponibili tutti insieme dal primo minuto. Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay: ecco i fantastici quattro pronti a illuminare il Maradona con le loro intuizioni e giocate. Per un quartetto di campioni che si ritrova, un attaccante che si perde per strada. Niente da fare per Hojlund, il centravanti danese bloccato da un attacco febbrile alla vigilia del big match. Nessuna forzatura: meglio non rischiare nel suo caso.

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Milan, Allegri recupera Leao e Pulisic part time

Allegri, di contro, ritrova due pedine importanti, considerate in dubbio per le due settimane precedenti la maxi sfida di Fuorigrotta. Sia Leao sia Pulisic sono da considerare recuperati, a disposizione del tecnico per la partita che dovrebbe designare l’anti Inter, la formazione chiamata a contendere fino all’ultimo lo Scudetto ai nerazzurri. Tanto il portoghese quanto lo statunitense, in ogni caso, non dovrebbero essere schierati dal primo minuto. L’intenzione di Max, salvo sorprese dell’ultimo momento, è quella di lanciarli a partita in corso, dando spazio dall’inizio alla coppia costituita da Fullkrug e Nkunku.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali della partitissima

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, valida per la 31esima giornata del campionato di serie A:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte

(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri

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