Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: ecco il sostituto di Leao scelto da Allegri, Conte ritrova Lobotka

Napoli e Milan inaugurano la Supercoppa italiana 2025 a Riad, dove vanno anche a caccia di riscatto dopo l'ultima deludente ultima giornata di Serie A

È tempo della prima semifinale della Supercoppa italiana 2025, che come l’anno scorso si disputerà a Riad in Arabia Saudita. Ad affrontarsi saranno i vincitori dello scorso campionato e i finalisti uscenti della Coppa Italia, ovvero Napoli e Milan, che proveranno a riscattare l’ultima deludente giornata di Serie A. Ecco le scelte di Antonio Conte e Massimiliano Allegri per questa sfida da dentro o fuori.

Napoli-Milan, il momento delle due squadre

Le due squadre si presentano alla semifinale di Supercoppa in situazioni molto simili. Sia Napoli che Milan hanno infatti perso la vetta della Serie A a scapito dell’Inter in seguito ai deludenti risultati della scorsa giornata, gli azzurri sconfitti dall’Udinese (seconda partita persa consecutivamente dopo quella di Champions col Benfica) e i rossoneri obbligati al pareggio dal Sassuolo, e cercheranno dunque di rialzare subito la testa.

Le scelte di Conte

Per l’occasione Conte dovrebbe confermare il 3-4-3 con Milinkovic-Savic in porta protetto dal terzetto composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle fasce invece agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre in mediana ci saranno gli imprescindibili McTominay e Lobotka. Davanti confermato Hojlund (con Lukaku che dovrebbe sedersi in panchina, ma che difficilmente collezionerà più di qualche minuto in campo) con Neres e Lang che invece partono larghi ai suoi fianchi.

Le scelte di Allegri

Anche per Allegri nessun cambio di modulo ma il classico 3-5-2 con Miagnan in porta e Tomori, De Winter e Pavlovic in difesa. In mezzo al campo spazio a Rabiot, Modric e Loftus-Cheek, mentre sulle fasce toccherà a Saelemaekers e Bartesaghi. Davanti invece toccherà alla coppia composta da Nkunku e Pulisic.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri