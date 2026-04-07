Napoli-Milan, moviola: Buongiorno rischia grosso, Politano gol e giallo, cosa ha fatto l’arbitro

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri al Maradona nel posticipo della 31esima giornata di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Solo sei falli fischiati nel primo tempo, polso fermo, sempre presente e ben piazzato nei momenti topici l’arbitro Doveri ha sbagliato davvero poco al Maradona in Napoli-Milan, anche se forse ci stava qualche cartellino in più. Probabilmente è stato lui uno dei migliori in campo. Vediamo cosa è successo a Fuorigrotta.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo ammonito all’11’: è Buongiorno che ferma uno scatenato Modric con un fallo. Al 49′ in area rossonera gomitata di McTominay a Pavlovic a gioco fermo ma è del tutto involontaria, al 53′ contatto in area azzurra tra Buongiorno, già ammonito, e Pavlovic che va a terra ma non c’è niente. Regolare al 79’ il gol di Politano che due minuti dopo viene ammonito per un pestone ai danni di Pulisic. Dopo 5′ di recupero Napoli-Milan finisce 1-0.

La moviola di Marelli

Questa l’analisi del talent di Dazn Luca Marelli: “Per quanto riguarda il contatto in area tra Buongiono e Pavlovic, Buongiorno era sostanzialmente fermo, il contatto è stato determinato dall’indietreggiare di Pavlovic e le mani dell’azzurro sul difensore del Milan ci sono state per pochissimo, tant’è che Pavlovic non ha neanche protestato”

Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Napoli-Milan– ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Milan-Inter.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto di Roma 1 aveva diretto il Diavolo 35 volte in carriera tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio era di 20 vittorie, 6 sconfitte e 9 pareggi. In questa stagione, Doveri ha arbitrato il Milan già tre volte e sono arrivate due vittorie (Udinese-Milan 0-3 e Milan-Inter 1-0) e un pareggio (Atalanta-Milan 1-1). Doveri aveva diretto invece gli azzurri 42 volte con 22 successi dei partenopei, 13 pareggi e 7 ko.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Colarossi con Pairetto IV uomo, Mariani al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Buongiorno, Politano