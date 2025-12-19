Napoli-Milan, moviola: Zufferli versione Babbo Natale, manca anche un rosso, quanti errori e quante risse

La prova dell’arbitro friulano Zufferli a Riad per la Supercoppa analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Graziano Cesari, pochi i cinque ammoniti

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Napoli-Milan – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Cagliari-Roma. Vediamo come se l’è cavata il fischietto di Udine ieri..

I precedenti di Zufferli con Napoli e Milan

L’ultimo precedente con i rossoneri è stato un flop. A ottobre infatti in Milan-Pisa quella di Zufferli è stata una gestione abbastanza confusionaria. La rete di Leao che sblocca il match andava annullata per una posizione di fuorigioco di Pavlovic: il difensore rossonero si muove verso la sfera e tenta anche di colpirla per girarla in rete. Lo stesso Rocchi a Open Var fu chiarissimo al riguardo. Tanti dubbi anche sull’interpretazione del contatto Moreo-Gabbia sull’1-2 di Nzola: la spinta dell’attaccante del Pisa, che frana sul difensore rossonero, è abbastanza evidente. In totale 2 precedenti con il Milan (1 vittoria e 1 pari) mentre tre sono gli incroci col Napoli (2 vittorie e 1 pari). L’ultima volta il 1 novembre al Maradona col Como (0-0).

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e M.Rossi con Pezzuto IV uomo, Aureliano al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rabiot, Spinazzola, Tomori, McTominay, Athekame.

Napoli-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ Hojlund va giù in area sul contatto con Saelemaekers. L’arbitro non dà niente, i rossoneri chiedono il giallo per simulazione. Al 28′ Hojlund rischia con un tackle su Maignan in uscita. L’arbitro lascia continuare per il vantaggio, ma poteva starci il giallo. Al 29′ bruttissima entrata di Rabiot (recidivo) su Politano: protesta tutta la panchina del Napoli che chiede il rosso, per Zufferli non è neanche ammonizione. Il Var tace.

Primo giallo al 38′, proprio per Rabiot per un intervento da dietro su Di Lorenzo, è il meno grave dei falli del francese che paga il terzo fallo di fila. Al 54′ il Napoli chiede un rigore per un intervento di Maignan che, nel respingere il tiro di Rrahamani, è andato poi a sbattere contro Politano in area di rigore colpendolo con una sbracciata. C’è un check del Var ma alla fine si gioca. Al 59′ intervento di Loftus Cheek su Juan Jesus. L’arbitro fischia il fallo, ma niente cartellino. Proteste di Allegri che non voleva neanche il fallo.

All’81’ giallo per Spinazzola per un fallo da dietro su Loftus-Cheek. Rissa in campo all’83‘: McTominay furioso contro Tomori che calciando via un pallone per poco non centra proprio lo scozzese. Ammoniti entrambi. All’85’ ammonito Athekame per fallo su Neres. Dopo 7′ di recupero Napoli-Milan finisce 2-0.

La sentenza di Cesari

Su Italia1 Graziano Cesari boccia Zufferli. L’esperto arbitrale di Mediaset dice: “Non mi è piaciuta la gestione dell’arbitro. Troppi episodi hanno visto il direttore di gara protagonista in negativo. Zufferli, i falli vanno fischiati e i cartellini vanno usati!”.

Poi Cesari analizza un mancato giallo per simulazione e un mancato rosso: “Nel primo tempo ci sono state due situazioni in cui ha perso la partita e poi ci sono state scintille. Quando Hojlund cade in area è sicuramente una simulazione, devi per forza ammonire per dare un segnale che questo non si fa in area di rigore. Per non parlare di quello che arriva sette minuti dopo. Il messaggio che dà è ‘potete fare tutto quello che volete’. Rabiot colpisce Politano da terra e neanche una sanzione disciplinare, non è possibile! È almeno da cartellino giallo. Se lo paragoniamo al giallo che dà dopo a Rabiot non è neanche fallo.

Penso che il VAR potesse fare un check più approfondito su Maignan. Politano poteva evitare quell’impatto con il portiere del Milan, ma poi c’è un bel man rovescio sul giocatore del Napoli. C’era rosso per il portiere del Milan e calcio di punizione per il Milan, perché Politano comunque non può fare quell’intervento. Il VAR doveva fare il suo mestiere”.