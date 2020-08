Napoli, Milik apre alla Roma

Il futuro di Milik, al momento, è ancora un grande enigma. Il polacco è in uscita dal Napoli ma è ancora alla ricerca della sua nuova disposizione. Nelle ultime ore, lo stesso Milik avrebbe deciso di valutare la proposta della Roma.

I giallorossi, preoccupati per la possibile partenza di Dzeko (Juventus), sarebbero pronti a fare sul serio per l’attaccante polacco che, a sua volta, spera in una chiamata dalla Vecchia Signora. Il Napoli attende novità e un’offerta congrua.

OMNISPORT | 28-08-2020 08:21