Napoli, Milik e Llorente non convocati: sono sul mercato

Terza uscita stagionale per il Napoli di Rino Gattuso. Alle 18, la compagine partenopea tornerà in campo per affrontare affrontare il Pescara.

Nelle scorse ore tutti i giocatori del Napoli, a seguito della positività di Aurelio De Laurentiis, sono stati sottoposti a test e, come annunciato da Radio Kiss Kiss, tutti i tamponi sin qui esaminati hanno dato esito negativo.

Per il test con il Pescara, Gattuso ha convocato 25 elementi, ma a far notizia sono di più coloro che non sono rientrati nella lista. Non prenderanno infatti parte all’amichevole Milik, Younes, Llorente e Malcuit, tutti perchè formalmente sul mercato.

Come riportato da ‘Il Mattino’, Milik non prenderà non ci sarà nemmeno nella prossima uscita contro lo Sporting Lisbona. La volontà del club partenopeo è quella di preservarlo da possibili infortuni che potrebbero mettere in dubbio la sua cessione.

Il nome dell’attaccante polacco, nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club, Juventus e Roma su tutti.

OMNISPORT | 11-09-2020 13:05