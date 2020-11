Napoli, Milik nuovamente in orbita nerazzurra

Milik vuole trovarsi una squadra a gennaio. Non vuole correre il rischio di perdere la nazionale polacca. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Napoli. Un suo addio a gennaio farebbe felice tutti le parti in causa.

Nelle ultime ore si è parlato, nuovamente, di un possibile scambio con l’Inter. Vecino, gradito a Gattuso, diventerebbe azzurro con Milik vice di Lukaku alla corte di Conte. Da non escludere neppure le piste estere (Bundesliga). Milik ha fretta di tornare a giocare in maniera continuativa.

OMNISPORT | 18-11-2020 09:49