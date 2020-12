Napoli: Milik verso l'Atletico Madrid

Il suo probabile e possibile addio nella sessione di mercato invernale era nell’aria da tempo.

Arkadiusz Milik sta per salutare definitivamente il Napoli per abbracciare l’Atletico Madrid. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, il polacco avrebbe accettato la destinazione. L’attaccante, fuori rosa a Napoli, vuole tornare protagonista e rilanciarsi per giocarsi le proprie carte in vista dei Campionati Europei.

L’Atletico punta forte sul polacco visto che deve sostituire Diego Costa che ha rescisso il proprio contratto con gli spagnoli. A che punto è la trattativa? La richiesta del Napoli per Milik sarebbe ferma a 15 milioni di euro, nonostante il contratto del polacco scada a giugno. L’offerta dell’Atletico Madrid si aggira invece intorno ai 8-10 milioni di euro, ma la differenza tra domanda e offerta potrebbe ridursi nei prossimi giorni visto che anche il Napoli sa di dover vendere l’attaccante per monetizzare visto che andrà a scadenza di contratto il prossimo giugno.

OMNISPORT | 30-12-2020 12:05