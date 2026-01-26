Il Napoli perde pure Milinkovic-Savic, ecco quando tornerà. Un pallino dell’ex Giuntoli nuova idea per l’attacco

Arriva la diagnosi dell’infortunio del portiere, che potrebbe stare fuori quasi fino a marzo. Intanto il d.s. Manna aggiunge un’altra punta alla sua lista di potenziali rinforzi

Anche Vanja Milinkovic-Savic rientra ufficialmente nell’elenco degli infortunati del Napoli: la diagnosi del problema muscolare accusato dal portiere prima della gara con la Juventus non rappresenta una buona notizia per Antonio Conte. Intanto il d.s. Giovanni Manna è sulle tracce di Martin Terrier, attaccante del Bayer Leverkusen già seguito in passato dall’ex Cristiano Giuntoli.

Napoli, la diagnosi di Milinkovic-Savic

Nella sfortuna, il Napoli può dirsi fortunato: Alex Meret è infatti tornato giusto in tempo dal suo duplice infortunio per sostituire Vanja Milinkovic-Savic, che invece si è fermato prima della partita con la Juventus per un problema muscolare. Oggi lo staff medico del club partenopeo ha ricevuto l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il portiere serbo: per lui la diagnosi è di un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Parliamo di un infortunio non serio, dunque, ma che rischia comunque di privare il Napoli di un giocatore fino a ora fondamentale per diverse partite.

Quando torna Milinkovic-Savic

Solitamente i tempi di recupero per un infortunio come quello di Milinkovic-Savic vanno dai 10 ai 30 giorni. Ciò vuol dire che molto probabilmente il portiere serbo non potrà fare rientro in campo prima della fine di febbraio o addirittura dell’inizio di marzo. Di fatto Milinkovic-Savic rischia di saltare un altro importante ciclo di partite che vanno dalla gara di mercoledì contro il Chelsea a quella di Bergamo, in casa dell’Atalanta, del 22 febbraio, o addirittura alla gara di Verona del 1 marzo: nel mezzo, ci sono Fiorentina, Genoa (a Marassi) e Roma.

Mercato: Manna su un vecchio pallino dell’ex Giuntoli

Intanto, Giovanni Manna continua a sondare il mercato in cerca di rinforzi da portare ad Antonio Conte. Col recupero di Romelu Lukaku – tornato in campo, ma ancora lontano dalla forma migliore – e l’acquisto di Giovane dal Verona il d.s. ha messo l’esterno destro del Siviglia Juanlu in cima alle priorità della campagna acquisti di gennaio. Tuttavia il Napoli potrebbe riuscire anche a prendere un’altra punta: al sogno Ademola Lookman e alla suggestiva idea del ritorno di Lorenzo Insigne Manna ha aggiunto come possibile soluzione ai problemi del Napoli anche l’acquisto di un attaccante già seguito in passato dal club partenopeo.

Terrier, lo “scorpione” del Bayer

Si tratta di Martin Terrier, 28enne attaccante francese del Bayer Leverkusen. Si tratta di un giocatore esperto, che il Napoli seguì con una certa insistenza nell’estate del 2022, quando Terrier era ancora al Rennes, club con il quale ha segnato complessivamente 51 reti in 141 partite, prima di trasferirsi nell’estate del 2024 al Bayer Leverkusen per 20 milioni di euro. Il francese è un giocatore polivalente, nasce come esterno sinistro d’attacco ma si è poi evoluto in seconda punta e ha giocato spesso anche da centravanti: abile con entrambi i piedi, in possesso di un buon fiuto del gol (nella stagione 2021/22 segnò 21 reti in Ligue 1) Terrier potrebbe giocare da mezzapunta nel 3-4-2-1, da seconda punta nel 3-5-2 o eventualmente da esterno sinistro in caso di ritorno al 4-3-3.

Al Bayer ha trovato poco spazio: appena 583 minuti e 2 gol in Bundesliga l’anno scorso, quest’anno sono 348 con 3 reti. Tra i gol segnati, però, c’è quello clamoroso firmato al Colonia lo scorso 13 dicembre, uno “scorpione” che potrebbe tranquillamente rientrare tra i candidati ai prossimi Puskas Awards. Secondo Sky Sport Manna ha sondato la disponibilità del Bayer a un prestito: vedremo se il giovane d.s. riuscirà lì dove ha fallito il suo predecessore.