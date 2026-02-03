Napoli, con Milton Pereyra e Baridó futuro argentino nel segno di Maradona: l’ultima scommessa arriva dal Boca

Con Giovane e Alisson Santos il presente del Napoli è brasiliano. Ma il futuro è tutto argentino, nel segno del mito Diego Armando Maradona. Già, dopo Francisco Baridó il club partenopeo piazza un altro colpo in prospettiva molto affascinante: dal Boca Juniors è arrivato il 17enne attaccante Milton Pereyra.
Napoli-Argentina, legame indissolubile
Maradona è stato ed è l’anello di congiunzione tra Napoli e l’Argentina, il ponte che ha consacrato un legame speciale, indissolubile. E che continua a vivere grazie all’ormai celebre ‘Largo Maradona’, divenuto meta di pellegrinaggio tanto da essere uno dei siti turistici più visitati d’Italia. È proprio lì che napoletani e argentini hanno festeggiato – insieme – il trionfo Mondiale in Qatar della Seleccion di Leo Messi. Maradona, cui è stato intitolato anche l’ex San Paolo, si respira in ogni vicolo della città, è impresso nei cuori ma anche sui muri della Napoli che ha portato sul tetto d’Italia due volte, spodestando le corazzate del Nord.
Sono tanti i calciatori argentini che hanno accesso la fantasia del popolo partenopeo. Basta volgere lo sguardo alla storia recente del club: dal Pocho Lavezzi a Gonzalo Higuain, poi diventato ‘core ‘ngrato’ per il suo trasferimento ai rivali di sempre della Juventus. E, ancora, il ‘Pampa’ Sosa, l’ultimo a indossare la ‘diez’ del Pibe in campionato, il simbolo della rinascita firmata De Laurentiis, l’uomo della scalata dalla C alla A. Infine, il Cholito Simeone, che alle falde del Vesuvio ha vinto due storici scudetti e che nel capoluogo campano ha lasciato più di un pezzo di cuore, come certificato dalle sue struggenti parole d’addio al momento del passaggio al Torino.
Non solo Baridò: l’ultima scommessa è Milton Pereyra
Dopo il ‘nuovo Dybala’ Francisco Baridó – 18 anni compiuti un mese fa -, che in estate il ds Manna ha soffiato alla Juventus, ecco un altro talento argentino, sempre scuola Boca Juniors. In chiusura di mercato, il Napoli si è assicurato Milton Pereyra, attaccante classe 2008 che andrà a irrobustire il settore giovanile del club partenopeo.
Il primo – trequartista – si sta mettendo in mostra con la formazione U18, ma ha già collezionato diverse presenze con la Primavera e quattro gettoni conditi da un gol e un assist in Youth League; il secondo arriva con la speranza di garantire gol e, magari, formare un tandem offensivo tutto in salsa sudamericana col connazionale nel Napoli del futuro.
Chi è l’attaccante venuto dal Boca
Centosettantasei centimetri e una vita nel Boca Juniors. Già, Milton Pereyra è entrato a far parte della grande famiglia del glorioso club di Buenos Aires all’età di 7 anni, mettendosi in evidenza sì per le sue capacità realizzative, ma anche per il modo in cui riesce a dialogare con i compagni di squadra.
Spegnerà 18 candeline il prossimo 13 maggio, ma aveva già da tempo catturato le attenzioni dei club europei grazie alle prestazioni fornite nella sesta divisione argentina e una doppietta nel Superclassico contro il River Plate. Il suo percorso ricorda proprio quello di Baridó: Manna, allora dirigente della Juventus, lo ingaggiò dagli Xeneizes portandolo così in Italia. L’idolo? Data l’età, Leo Messi. Ma nella città di Maradona – forse – avrà modo di ricredersi.