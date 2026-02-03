Napoli, con Milton Pereyra e Baridó futuro argentino nel segno di Maradona: l’ultima scommessa arriva dal Boca

Si rinnova il legame indissolubile tra la città del Golfo e l'Argentina: dal Boca Juniors ecco un talentuoso attaccante classe 2008, chi è l'ultima intuizione del ds Manna

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Con Giovane e Alisson Santos il presente del Napoli è brasiliano. Ma il futuro è tutto argentino, nel segno del mito Diego Armando Maradona. Già, dopo Francisco Baridó il club partenopeo piazza un altro colpo in prospettiva molto affascinante: dal Boca Juniors è arrivato il 17enne attaccante Milton Pereyra.

Napoli-Argentina, legame indissolubile

Maradona è stato ed è l’anello di congiunzione tra Napoli e l’Argentina, il ponte che ha consacrato un legame speciale, indissolubile. E che continua a vivere grazie all’ormai celebre ‘Largo Maradona’, divenuto meta di pellegrinaggio tanto da essere uno dei siti turistici più visitati d’Italia. È proprio lì che napoletani e argentini hanno festeggiato – insieme – il trionfo Mondiale in Qatar della Seleccion di Leo Messi. Maradona, cui è stato intitolato anche l’ex San Paolo, si respira in ogni vicolo della città, è impresso nei cuori ma anche sui muri della Napoli che ha portato sul tetto d’Italia due volte, spodestando le corazzate del Nord.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono tanti i calciatori argentini che hanno accesso la fantasia del popolo partenopeo. Basta volgere lo sguardo alla storia recente del club: dal Pocho Lavezzi a Gonzalo Higuain, poi diventato ‘core ‘ngrato’ per il suo trasferimento ai rivali di sempre della Juventus. E, ancora, il ‘Pampa’ Sosa, l’ultimo a indossare la ‘diez’ del Pibe in campionato, il simbolo della rinascita firmata De Laurentiis, l’uomo della scalata dalla C alla A. Infine, il Cholito Simeone, che alle falde del Vesuvio ha vinto due storici scudetti e che nel capoluogo campano ha lasciato più di un pezzo di cuore, come certificato dalle sue struggenti parole d’addio al momento del passaggio al Torino.

Non solo Baridò: l’ultima scommessa è Milton Pereyra

Dopo il ‘nuovo Dybala’ Francisco Baridó – 18 anni compiuti un mese fa -, che in estate il ds Manna ha soffiato alla Juventus, ecco un altro talento argentino, sempre scuola Boca Juniors. In chiusura di mercato, il Napoli si è assicurato Milton Pereyra, attaccante classe 2008 che andrà a irrobustire il settore giovanile del club partenopeo.

Il primo – trequartista – si sta mettendo in mostra con la formazione U18, ma ha già collezionato diverse presenze con la Primavera e quattro gettoni conditi da un gol e un assist in Youth League; il secondo arriva con la speranza di garantire gol e, magari, formare un tandem offensivo tutto in salsa sudamericana col connazionale nel Napoli del futuro.

Chi è l’attaccante venuto dal Boca

Centosettantasei centimetri e una vita nel Boca Juniors. Già, Milton Pereyra è entrato a far parte della grande famiglia del glorioso club di Buenos Aires all’età di 7 anni, mettendosi in evidenza sì per le sue capacità realizzative, ma anche per il modo in cui riesce a dialogare con i compagni di squadra.

Spegnerà 18 candeline il prossimo 13 maggio, ma aveva già da tempo catturato le attenzioni dei club europei grazie alle prestazioni fornite nella sesta divisione argentina e una doppietta nel Superclassico contro il River Plate. Il suo percorso ricorda proprio quello di Baridó: Manna, allora dirigente della Juventus, lo ingaggiò dagli Xeneizes portandolo così in Italia. L’idolo? Data l’età, Leo Messi. Ma nella città di Maradona – forse – avrà modo di ricredersi.