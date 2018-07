Napoli, mossa a sorpresa: Ancelotti vuole un interista

Il Napoli cerca alternative per le fasce. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli uomini di mercato del club azzurro hanno incontrato giovedì Vincenzo Pisacane, l’agente di Danilo D’Ambrosio, a Dimaro. Il procuratore ha parlato con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ufficialmente di un giocatore già di proprietà della società partenopea, Amato Ciciretti: ma i due hanno anche discusso la situazione del numero 33 interista, che potrebbe essere un utile alternativa ad Hysaj ed è in grado di giocare anche a sinistra.

La trattativa si preannuncia però complicata: l’Inter lo considera incedibile anche perché ha bisogno di un altro giocatore nello stesso ruolo.

Il Napoli sta intando monitorando la situazione di Alex Meret, che si è rotto il braccio in allenamento. Il neo portiere riportato una frattura all’ulna sinistra, ridotta dai medici della Clinica Pineta Grande che gli hanno anche applicato una placca utile a limitare i tempi di recupero. Tra circa un mese, Meret si sottoporrà ad un ulteriore controllo per definire il suo rientro in campo. “Alex Meret è stato operato oggi alla Clinica Pineta Grande per la riduzione della frattura dell’ulna sinistra. Gli è stata applicata una piccola placca per dare una stabilità primaria che favorisca la corretta guarigione e riduca i tempi di immobilizzazione. Tra circa 4 settimane, il calciatore si sottoporrà ad un controllo per stabilire i corretti tempi di guarigione”.

L’ex Spal non si perde d’animo nonostante la sfortuna: “Purtroppo uno sfortunato infortunio mi terrà per qualche settimana fuori dal campo…È un piccolo incidente di percorso che mi dà ancora più motivazioni! L’operazione di oggi è andata bene. Non vedo l’ora di iniziare la riabilitazione e di tornare in campo al più presto con il massimo impegno e la massima determinazione! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato”.

Nelle prime partite di campionato sarà Orestis Karnezis a difendere la porta dei campani.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 10:35