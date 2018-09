Napoli nei guai: c'è l'affitto del San Paolo da pagare

Continua, senza sosta, il braccio di ferro tra De Magistris e De Laurentiis. Il motivo? La gestione del San Paolo. Il patron del Napoli ha, più volte, evidenziato come lo stadio sia in condizioni fatiscenti, accusando il sindaco della città di non far nulla per migliorare la situazione. Di contro, il primo cittadino di Napoli accusa De Laurentiis di non aver mantenuto la parola data e, ovviamente, ci sono in gioco diversi milioni.

Un accordo tra le parti pare, al momento, decisamente lontano. Come rivelato da Il Mattino, i termini per rinnovare l'accordo per l'utilizzo dello stadio San Paolo da parte della società Napoli sono scaduti e, a questo punto, lo scenario starebbe per cambiare completamente. L'amministrazione comunale sarebbe pronta a reclamare il pagamento dell'affitto dello stadio dal 2015 ad oggi, percentuali sugli incassi comprese. "Appena terminati i calcoli invieremo al club la fattura con il pagamento da effettuare per l'utilizzo degli ultimi tre anni. Futuro? Abbiamo prodotto gli atti dovuti, attendiamo che ci venga fatta richiesta formale per incontrarci in maniera formale in una sede ufficiale. A quel punto si ragionerà su come utilizzare lo stadio per il campionato in corso. La bozza di convenzione è in un cassetto e non ha avuto seguito", le parole dell'assessore Borriello.

La cifra sarebbe di tutto rispetto, ossia circa 2,5 milioni di euro a stagione per un totale tra i sei e gli otto milioni di euro. Il patron del Napoli De Laurentiis, dopo aver attaccato pubblicamente il sindaco, è pronto al duello. Il braccio di ferro pare destinato a durare a lungo. C’è chi continua ad insistere sulla concreta possibilità che il Napoli possa, in futuro, prendere in considerazione di cambiare casa, soprattutto se il San Paolo non verrà riqualificato come desiderato dalla società partenopea.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 09:05