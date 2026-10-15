Napoli, Neres si ferma di nuovo: il record negativo del brasiliano, emergenza infinita per Allegri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’emergenza in casa Napoli è senza fine: Massimiliano Allegri, che aveva appena recuperato Alisson Santos, Frank Anguissa e Mathias Olivera, perde David Neres, vittima di un nuovo infortunio che lo terrà a lungo lontano dal campo. Per il brasiliano si prospetta un nuovo record negativo.

Napoli, si ferma di nuovo Neres

Non c’è pace per Massimiliano Allegri. Ai problemi del Napoli in campo si somma la continua emergenza infortuni: l’ultima vittima in casa azzurra è David Neres, che ha rimediato “una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra”, secondo quanto comunicato oggi dallo stesso club partenopeo. Neres era entrato dalla panchina contro il Villarreal, senza lasciare il segno: a fine partita un fastidio alla coscia, che in un primo momento sembrava poter essere liquidato come un semplice risentimento muscolare. Poi gli esami e la brutta sorpresa per il brasiliano e il Napoli.

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Quanto starà fuori Neres: il record negativo

Per Neres si prospetta uno stop piuttosto lungo, di almeno tre settimane: nei fatti, il brasiliano tornerà a disposizione non prima della sosta per le nazionali in programma a novembre. Di sicuro mancherà nelle prossime 7 gare del Napoli tra campionato e Champions League: una striscia di gare che va a sommarsi a quelle mancate dall’ex Benfica nelle precedenti due stagioni per infortuni di vario tipo.

Nel totale, il numero di incontri saltati da Neres da quando è arrivato nel Napoli è impressionante: aggiungendo i prossimi 7 incontri, il brasiliano conterà 40 partite saltate sulle 105 giocate dal Napoli; e se escludiamo la stagione 2024/25, quella dello scudetto, in cui Neres mancò in sole 9 occasioni, tra la scorsa e quella attuale il brasiliano è stato assente in 31 partite su 65, praticamente per il 50% degli impegni dei partenopei.

Allegri recupera tre Olivera, Anguissa e Alisson

Per Allegri l’infortunio di Neres rappresenta l’ennesima beffa di questo complicato avvio di stagione: proprio oggi, infatti, sono tornati ad allenarsi in gruppo Mathias Olivera, Frank Anguissa e Alisson Santos, tutti reduci da problemi fisici di vario tipo. Difficilmente i tre faranno parte della squadra che scenderà in campo sabato contro il Venezia, ma il loro pieno recupero dovrà essere il più rapido possibile: il Napoli ha bisogno di tutte le sue risorse per provare a tirarsi fuori da uno dei momenti più complicati degli ultimi anni.