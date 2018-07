Napoli, niente "operazione CR7" con Cavani

Il Napoli non risponderà alla Juventus, che con Cristiano Ronaldo ha realizzato il colpo di mercato del secolo. O quantomeno non lo farà alle stesse condizioni della Vecchia Signora.

Lo ha ammesso Aurelio De Laurentiis, che dal ritiro di Folgarida dove ha parlato con i tifosi aprendo la stagione azzurra ha chiuso le porte a un ritorno di Edinson Cavani. A meno che non sia lo stesso uruguaiano a porre le condizioni per un'operazione del genere. "Ha il mio numero. Se vuole mi chiama, si riduce lo stipendio e mi mette in contatto con il Paris Saint-Germain. A lui farebbe piacere tornare al Napoli, ma quando è andato via non si è fatto scrupoli", ha osservato il patron azzurro, mentre i tifosi rumoreggiavano.

"Cavani guadagna 20 milioni ogni dieci mesi, con un solo giocatore non si vince mai. Avete visto Higuain? Con noi ha fatto il record che gli è servito per guadagnare il doppio. A questo gioco noi non giochiamo più, quello di mandare in campo un uomo solo, che gioca per se stesso e poi va da altre parti a prendere il doppio dello stipendio", ha aggiunto il numero uno del club azzurro, stavolta guadagnando gli applausi del popolo partenopeo riunitosi a Folgarida.

Sul mercato si punta a una sola pedina. "Ci manca solo un terzino destro – ha spiegato De Laurentiis -. Per il resto abbiamo una squadra da top player". Immancabile un nuovo riferimento alla lotta scudetto della passata stagione: "Purtroppo veniamo fuori da un calcio malato, dove nessuno ha mai avuto il coraggio di fare un reale mea culpa. C'è stata Calciopoli, il calcioscommesse pilotato da Singapore. Ora sono state azzerate Lega, Federcalcio, ma io vorrei che si ricostruisse in maniera seria. Il campionato passato è stato falsato e scippato. E noi facciamo parte della cosiddetta 'banda degli onesti', come la chiamava Totò".

SPORTAL.IT | 14-07-2018 00:05