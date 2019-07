Napoli non crede a beffa Marca, tifosi ottimisti

Non è stato un risveglio felice per i tifosi del Napoli. La prima pagina di Marca, con James Rodriguez tinto di biancorosso e un titolone che ne annuncia a caratteri cubitali la voglia di approdare all’Atletico Madrid, ha fatto vacillare le fragili certezze di una trattativa che va avanti ormai da un mese e che sembra languire da troppo tempo. Le stesse parole di Ancelotti dopo la partita col Benevento – “per James sarà una trattativa lunga, speriamo che tutto vada bene” – lasciano presagire altre attese snervanti, oppure prestano il fianco a inserimenti a gamba tesa come quello dei Colchoneros.

Le reazioni – I sostenitori azzurri ormai si sono abituati all’idea del colpo a sensazione, da settimane leggono quotidianamente della voglia di James di sbarcare a Napoli e di ritrovare il tecnico con cui ha legato di più, Carlo Ancelotti. Ecco perché sono in pochi a credere al “bombazo” di Marca. “Classica pagina a sensazione del fine settimana, anche sabato scorso uscì fuori che l’Atletico era interessato a James“, scrive Antonio su un gruppo Facebook. “Mossa del Real per mettere fretta al Napoli“, ipotizza Giuseppe. “Ma secondo voi il Real può davvero pensare di rinforzare una diretta concorrente come l’Atletico? Perez a quelli non lo darà mai”, è la certezza di Gustavo. Qualcun altro però è preoccupato. “Se De Laurentiis non si sbriga si farà soffiare un campione”, mette in guardia Paolo.

La nuova speranza – C’è però un altro attaccante che attraverso il web ha mandato un segnale al Napoli, stavolta positivo. Hirving Lozano, infatti, ha messo un like a un articolo ripreso su Instagram dal portale messicano Somosanalistas, riportante le parole di De Laurentiis: “Ancelotti me dijo que preferiría a Lozano antes que Icardi… y tiene toda la razón”, vale a dire “Ancelotti mi ha detto che preferirebbe Lozano a Icardi e ha tutte le ragioni di questo mondo”. L’immagine dell’articolo è accompagnata da un fotomontaggio in cui l’attaccante del Psv si staglia su uno sfondo rappresentato dallo stemma del Napoli e il “mi piace” ha l’articolo fa sognare i tifosi, soprattutto quelli più in ansia per gli ultimi sviluppi della situazione James.

14-07-2019