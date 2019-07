Napoli, non solo Rodriguez: assalto a un nazionale spagnolo

Un anno dopo, in casa Napoli è cambiato tutto. Se nel 2018 Aurelio De Laurentiis aveva puntato sul colpo ad effetto in panchina, con la mossa a sorpresa Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri, ora la società pare aver modificato radicalmente strategia ed è pronta a un mercato da protagonista assoluta.

Dopo aver rinforzato la difesa con Kostas Manolas, sostituto di Albiol tornato in Spagna, le trattative più calde riguardano l’attacco. James Rodriguez, pupillo di Ancelotti dai tempi del Real Madrid, è più che un’idea, la trattativa sembra agli sgoccioli dopo che Zinedine Zidane non ha convocato il giocatore per la tournée negli Stati Uniti. Quando il colombiano sarà stato acquistato i fari si sposteranno sul messicano del Psv Erwing Lozano, o meglio si sarebbero dovuti spostare, perché dalla Spagna rimbalza la notizia di un nuovo blitz del ds del Napoli Cristiano Giuntoli pronto ad accelerare per una stella della Nazionale spagnola.

Si tratta di Rodrigo Moreno Machado, meglio noto come Rodrigo, classe '91, brasiliano di nascita, ma naturalizzato spagnolo, in forza al Valencia e centravanti titolare della Spagna all’ultimo, sfortunato Mondiale di Russia.

Rodrigo piace da diverso tempo alla società oltre che a Carlo Ancelotti, ma ora è sbocciata la trattativa con il Valencia. Qualificatosi come lo scorso anno per la fase a gironi di Champions League, il club spagnolo sembra poco propenso a cedere la punta di diamante del proprio attacco da cinque stagioni, ma il Napoli sembra fare sul serio. Le caratteristiche di Rodrigo, prima punta versatile in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco, intrigano non poco Ancelotti, pronto evidentemente a rivoluzionare gli schemi del proprio attacco e forse anche a far partire uno o più dei giocatori che compongono l’attuale prima linea, tra Callejon, Insigne, Mertens e Milik.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 10-07-2019 10:41