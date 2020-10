Napoli: novità importanti sul futuro di Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso ha convinto Aurelio De Laurentiis, pronto a rinnovare il contratto del tecnico calabrese. Dopo le dichiarazioni da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi, il Corriere dello Sport ha riportato le indiscrezioni di un’intesa ormai raggiunta tra Ringhio e il club azzurro.

Gli agenti di Gattuso hanno dato il via libera all’ultima offerta, che prolungherebbe il contratto in scadenza nel 2021 fino al giugno 2023: domenica sera sarebbe in programma una cena per suggellare il tutto. De Laurentiis ritiene Gattuso funzionale agli obiettivi del club, che ha bisogno di un tecnico giovane e ambizioso dopo l’era Sarri e la parentesi negativa di Ancelotti, e vuole dare continuità al progetto.

Il presidente del Napoli ha deciso di accelerare i tempi anche perché teme che altri club importanti possano corteggiare l’allenatore calabrese: l’ufficialità è ormai a un passo.

Intanto lo stesso Gattuso negli scorsi giorni è stato vittima di un forte attacco influenzale, con tanto di mal di gola e febbre che lo hanno debilitato e lo hanno costretto a saltare una seduta di allenamento a Castel Volturno. Il tampone è in ogni caso risultato negativo. Il pensiero è rivolto alla partita contro il Benevento: gli azzurri sono chiamati al riscatto dopo l’inatteso ko in Europa League contro l’AZ. “Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo preso troppi complimenti dopo l’ultima partita contro l’Atalanta”, ha detto Gattuso dopo il match.

OMNISPORT | 25-10-2020 10:20