Dopo Karim Benzema e Edinson Cavani, Michy Batshuayi è la nuova idea per l'attacco del Napoli.

L'attaccante belga, dopo i sei mesi in prestito al Borussia Dortmund, è ancora in uscita dal Chelsea, che pretende 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Le richieste dei Blues potrebbero essere abbassate in virtù dei rapporti già esistenti tra il club partenopeo e quello londinese.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 13:40