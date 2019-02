Napoli, nuovo ribaltone per Hamsik: novità importanti

E' la volta buona: Marek Hamsik è a Madrid per le visite mediche e la firma del contratto con il club cinese del Dalian Yifang. Dopo il brusco stop di due giorni fa, annunciato via twitter dallo stesso Napoli, la trattativa per il trasferimento del centrocampista slovacco in Estremo Oriente si è riaperta ed è in procinto di chiudersi nelle prossime ore.

La presenza di Marekiaro in Spagna è più di un indizio: venerdì il capitano azzurro è volato nella capitale iberica per sostenere le visite mediche di rito per il nuovo club, che annuncerà il colpo presumibilmente tra martedì e mercoledì, riporta Sportmediaset.

Superato lo scoglio che aveva arenato la trattativa: alla fine il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis otterrà garanzie sui 20 milioni di euro più bonus che dovrebbero arrivare in un'unica soluzione.

La volontà del giocatore (che si accinge ad autografare un ingaggio triennale da 9 milioni di euro all'anno) era chiara da tempo ed era impensabile una fumata nera della trattativa. Hamsik in questi ultimi due turbolenti giorni non si era allenato, in accordo con il club campano.

Il doppio ribaltone delle ultime ore ha ulteriormente amareggiato i tifosi, che mercoledì si erano illusi su una possibile permanenza di Hamsik sotto il Vesuvio. Ora tutti aspettano il messaggio di addio del loro capitano, che potrebbe tornare in un futuro non lontano come dirigente.

Così si era espresso il legale del giocatore Marrucco, dopo il tweet del Napoli di mercoledì sera: "Forse i cinesi non sapevano di avere a che fare con una società con i conti in regola e che può dettare le proprie regole. La richiesta di Marek era quella di non perdere quest'opportunità e ADL aveva dato il suo assenso su predisposte condizioni. Queste non si sono verificate e il presidente ha tutto il diritto di dire no. Nella prossima settimana si capirà il tutto. Intanto non è stato convocato per Firenze. Ma se Ancelotti ha dato l'okay alla cessione di Rog e Hamsik vuol dire che: o ha dato il via libera totale a fronte di acquisti importanti in estate, o ha subito pressioni dalla dirigenza per liberare alcuni slot nella rosa".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 13:45